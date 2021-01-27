Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали расследование об убийствах журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева. Авторы публикации подозревают, что к этим преступлениям причастны офицеры ФСБ, которые, предположительно, использовали химоружие семейства "Новичок" для отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Тело 26-летнего журналиста и правозащитника из Нальчика Тимура Куашева обнаружили 1 августа 2014 года с гематомами и следом от шприца под мышкой. Предположительно, убийцы обхватили его рот и нос тряпкой, смоченной хлороформом, чтобы он потерял сознание. Об этом свидетельствуют ссадины на верхней части лица, которые похожи на следы от руки.

Официальной причиной смерти журналиста назвали острую коронарную недостаточность. В день убийства в Нальчике были "отравители Навального" Константин Кудрявцев, врач из НИИ-2 ФСБ Иван Осипов и еще два офицера -Денис Мачикин и Роман Матюшин.

Мачикин и Матюшин, согласно выводам авторов расследования, являются сотрудниками Второй службы ФСБ, которая имеет название "Служба по защите конституционного строя". С 2006 года Вторую службу возглавляет выходец из Санкт-Петербурга генерал армии Алексей Седов. По данным центра "Досье", Седов является ставленником миллиардера Романа Ротенберга, экс-мэра Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и "президентского массажиста" Константина Голощапова. Именно Вторая служба занимается в России преследованием политических активистов, а также расследует преступления бандитов и экстремистов (например, деятельность банды Джако и неонацистской группировки БОРН).

Когда отец журналиста Хамби Куашев (который еще в советские годы стал заслуженным следователем) попытался выяснить, что произошло с его сыном, он обнаружил много странностей. Так, например, все камеры по месту следования от дома Куашева до места обнаружения его тела в лесу у дороги (а там было не менее четырех камер) оказались отключены по причине "выхода из строя коммутатора".

Отец Куашева также рассказал The Insider, что у Тимура пропали ключи (на месте убийства их не нашли). Отец полагает, что убийцы потом заходили в дом, потому что у Тимура была флешка, обычно воткнутая в компьютер, и она пропала. Отец также настоял на проведении экспертизы, чтобы проверить версию об отравлении. Образцы крови Куашева отправили в Москву, где ее проверили сами же убийцы из НИИ-2 ФСБ. Разумеется, ничего подозрительного они не обнаружили. Экспертизу подписал тот самый Василий Калашников, которого Кудрявцев упоминал в разговоре с Навальным (Калашников - единственный из известных членов группы отравителей, который был в Омске, и как эксперт в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии именно он, скорее всего, должен был делать вывод о том, можно ли еще обнаружить в крови "Новичок").

Детализация по номеру Куашева показывает, что все звонки и SMS вплоть до 2 августа зачищены: нет ни звонка матери, ни даже тех SMS от 31 июля, о которых говорится в материалах дела.

Журналист Максим Шевченко, знавший Тимура Куашева и его отца, внимательно изучал обстоятельства этой смерти и полагает, что причиной отравления стало освещение Тимуром Куашевым судебного процесса о вооруженном мятеже в Нальчике в 2005 году. Впрочем, Куашев постоянно получал угрозы - он был одним из немногих независимых журналистов в регионе, местные власти и силовики постоянно оказывали на него давление.

Активиста общественного регионального движения "Единство" ("Садвал") Руслана Магомедрагимова обнаружили мертвым 24 марта 2015 года в Каспийске в Дагестане. По официальной версии, он умер от удушья, хотя следов насилия обнаружено не было. Близкие активиста говорили, что на его шее обнаружили два следа, похожие на следы от уколов. Кроме того, в машине Магомедрагимова, на которой он передвигался перед смертью, в рамках доследственной проверки нашли след обуви неизвестного человека. Сам автомобиль был обнаружен в 400 метрах от места обнаружения трупа Магомедрагимова.

"Врач-отравитель" Иван Осипов дважды прилетал в Махачкалу в январе того года, а за неделю до убийства туда прилетел Кудрявцев. 20 марта 2015 года Иван Осипов летал во Владикавказ, который находится в четырех часах езды на машине от Каспийска. Осипов вернулся в Москву через два дня после убийства.

Будучи активистом общественной региональной организации "Садвал", Магомедрагимов защищал права лезгинского народа, а также выступал за идею воссоединения лезгин России и Азербайджана путем создания автономии "Лезгистан". Несмотря на то, что деятельность организации носила безобидный характер, она могла рассматриваться сотрудниками ФСБ как враждебная, так как спецслужба нередко очень агрессивно реагирует на организации, продвигающие идеи "национальной автономии" в разных регионах России, отмечает The Insider.

Ровно через год после отравления Магомедрагимова, 20 марта 2016 года, в Махачкале в своей квартире был найден мертвым председатель "Садвала" Назим Гаджиев. По официальным данным, он скончался от множественных ножевых ранений. В эти дни никого из группы отравителей в городе не было.

Лидер патриотического движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов - Москва" 16 ноября 2019 года. Его спутница говорила, что ему резко стало плохо. Исаев перед смертью предположил, что отравился. Незадолго до поездки в Тамбов глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назначил его советником по региональному развитию. Задачей Исаева в городе был подбор кандидатов в партию и подготовка их к выборам.

Bellingcat предполагает, что офицеры ФСБ начали следить за Исаевым в декабре 2018 года. Журналисты нашли семь совпадений по городу и датам поездок Исаева и офицеров. В операции по его отравлению, предположительно, участвовали Алексей Александров и Иван Осипов, причастные к покушению на Навального. Оба "отравителя" имеют медицинское образование. Сопоставляя данные из базы перелетов с известными поездками Исаева, о которых он писал в соцсетях, авторы расследования нашли 7 совпадений по городу и дате поездки (не считая его последнего визита в Тамбов), причем, скорее всего, пересечений было больше, если учесть неполноту базы перелетов, имеющейся в распоряжении Bellingcat.

В предполагаемом отравлении Исаева также участвовали сотрудники ФСБ Александр Самофал, Виктор Кравченко и Михаил Тихонов, пишет The Insider. Авторам расследования, изучая базы данных об авиаперелетах, не удалось найти следов присутствия указанных сотрудников ФСБ в Тамбове в момент отравления Исаева. Это означает, что они либо использовали другие имена, либо "зачистили" информацию из базы, либо использовали автомобиль (из Москвы до Тамбова примерно 5 часов езды). Однако по метаданным телефона одного из пяти "отравителей" удалось узнать, что он действительно был в Тамбове 1 ноября 2019 года. Имя этого человека Bellingcat не раскрывает, чтобы не поставить под угрозу свой источник.

Знакомые и родственники Исаева не скрывают, что он имел тесные контакты с Администрацией президента еще со времен работы там Владислава Суркова и был абсолютно лояльным Кремлю политиком. Он сотрудничал, например, с Василием Якеменко (экс-глава Росмолодежи, бывший лидер прокремлевских движений "Наши" и "Идущие вместе"), а в последнее время активно общался также и с Александром Малькевичем (правой рукой "повара Путина" Евгения Пригожина). Исаев нередко выступал на госканалах, критиковал Навального, хотя сам причислял себя к оппозиции, а свою политическую деятельность строил на борьбе за экологию в регионах.

В 2019 году Исаеву светила неплохая карьера в партии "Справедливая Россия", депутат Олег Шеин познакомил его с Сергеем Мироновым, они договорились о сотрудничестве, и, если бы все пошло по плану, в 2021 году Исаев выдвигался бы Госдуму от "СР".

О том, чем Исаев не угодил ФСБ, можно только догадываться. Но с июня 2019 года он явно чего-то опасался. Родственники и друзья политика вспоминают, что он даже обсуждал возможность вывезти семью за границу.

Предположительно, Никита Исаев работал не только на Администрацию президента, но и на российские спецслужбы, например, на СВР: его частые поездки за границу, в том числе в качестве "сотрудника страховой компании" и "специалиста по экспорту", могли быть идеальным прикрытием для такой работы. Кроме того, тот факт, что он быстро нашел взаимопонимание с Сергеем Мироновым, говорит в пользу этой гипотезы (среди ближайших помощников Миронова - два офицера СВР). В таком случае что-то в действиях Исаева могло быть интерпретировано спецслужбами как предательство, полагает The Insider.

В операции по устранению политика могла участвовать его помощница Алина Жестовская, которая и сопровождала его в поезде. Девушка также утверждала, что стала его возлюбленной.

Незадолго до смерти Исаев стал подозревать, что Алина Жестовская "приставлена к нему", и собирался от нее избавиться. Жестовская познакомилась с Исаевым в поезде, стала работать с ним на безвозмездной основе и вскоре заменила ему часть его команды, приняв на себя его обязанности, в том числе контролируя его график.

После смерти Исаева его тело кремировали, не дожидаясь результатов экспертизы (по словам бывшей супруги, такова была воля покойного). Жестовская впоследствии стала утверждать, что Исаев умер именно от сердечного приступа, а все, кто говорит об отравлении Исаева (или отравлении Навального), - просто пиарятся.

Авторы расследования рассказали подробно только о тех жертвах, передвижения и местонахождение которых неоднократно совпадали с передвижениями "отравителей из ФСБ". Но есть и другие убийства. Например, в 2013 году скончался лидер чеченских сепаратистов Доку Умаров. По данным источников "Кавказского узла", он был отравлен сильнодействующим ядом в результате спецоперации ФСБ. Известно, что двое из "отравителей Навального" - Владимир Паняев и Алексей Александров - в конце августа отправились на юг России (Паняев - в Махачкалу, Александров - в Краснодар). Но это могло быть и простым совпадением, признают авторы расследования.

В декабре The Insider, CNN, Der Spiegel и Bellingcat опубликовали расследование отравления Алексея Навального. Они назвали имена восьми офицеров ФСБ, которые три года ездили за Навальным по всей России. Эта слежка за политиком началась после того, как в декабре 2017 года он объявил о своем намерении баллотироваться в президенты РФ.

У некоторых членов "бригады отравителей" есть медицинское и химическое образование. Позже автор расследования Христо Грозев опубликовал данные о передвижении силовиков за последние 16 лет и рассказал, что занимается расследованием операции ФСБ на Северном Кавказе, а также отравления политика Владимира Кара-Мурзы-младшего в 2017 году.