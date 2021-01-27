В России впервые с конца октября выявили меньше 18 тысяч заражений COVID-19 за сутки

Фото В. Новикоа. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России за последние сутки выявлен 17 741 случай коронавируса в 85 регионах, это минимум с 29 октября, когда сообщалось о 17 717 заболевших. Общее число инфицированных составило 3 774 672 человека, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

За сутки в РФ скончались 594 зараженных, за весь период пандемии - 71 076 человек. Число выписанных за сутки больше чем на 10 тысяч человек превышает количество заболевших: 27 922 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 202 483.

В Москве подтверждено 1837 новых случаев заражения, это минимум с 26 сентября. Госпитализировано 1036 человек, скончались 75. В Петербурге за сутки выявили 1813 случаев COVID-19, умерли 70 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 1837

Санкт-Петербург - 1813

Московская область - 928

Нижегородская область - 474

Воронежская область - 384

Ростовская область - 379

Свердловская область - 368

Красноярский край - 321

Хабаровский край - 293

Вологодская область - 290

Пермский край - 290

Челябинская область - 287

Самарская область - 275

Иркутская область - 259

Саратовская область - 252

Архангельская область - 243

Республика Карелия - 241

Волгоградская область - 241

Ставропольский край - 232

Пензенская область - 230

Ульяновская область - 228

Ленинградская область - 222

Приморский край - 216

Забайкальский край - 211

Тверская область - 202

Кировская область - 199

Мурманская область - 198

Краснодарский край - 194

Калининградская область - 190

Смоленская область - 187

Брянская область - 187

Ярославская область - 187

Алтайский край - 187

Ханты-Мансийский автономный округ - 185

Тульская область - 181

Республика Крым - 181

Курская область - 179

Удмуртская Республика - 178

Ивановская область - 176

Белгородская область - 176

Астраханская область - 174

Новгородская область - 172

Оренбургская область - 170

Орловская область - 169

Республика Башкортостан - 167

Омская область - 163

Тамбовская область - 156

Калужская область - 151

Липецкая область - 151

Владимирская область - 151 Тюменская область - 150

Республика Бурятия - 148

Республика Коми - 142

Новосибирская область - 138

Республика Саха (Якутия) - 120

Сахалинская область - 114

Кемеровская область - 110

Рязанская область - 109

Томская область - 102

Республика Дагестан - 102

Курганская область - 100

Севастополь - 96

Амурская область - 95

Республика Чувашия - 93

Кабардино-Балкарская Республика - 89

Республика Татарстан - 84

Республика Мордовия - 79

Республика Калмыкия - 74

Карачаево-Черкесская Республика - 72

Ямало-Ненецкий автономный округ - 72

Республика Северная Осетия-Алания - 70

Камчатский край - 65

Псковская область - 63

Республика Адыгея - 48

Республика Марий Эл - 44

Республика Хакасия - 43

Республика Ингушетия - 40

Костромская область - 38

Чеченская Республика - 32

Республика Алтай - 22

Магаданская область - 21

Еврейская автономная область - 18

Республика Тыва - 10

Ненецкий автономный округ - 8

Чукотский автономный округ - 5

