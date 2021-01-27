В России впервые с конца октября выявили меньше 18 тысяч заражений COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлен 17 741 случай коронавируса в 85 регионах, это минимум с 29 октября, когда сообщалось о 17 717 заболевших. Общее число инфицированных составило 3 774 672 человека, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
За сутки в РФ скончались 594 зараженных, за весь период пандемии - 71 076 человек. Число выписанных за сутки больше чем на 10 тысяч человек превышает количество заболевших: 27 922 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 202 483.
В Москве подтверждено 1837 новых случаев заражения, это минимум с 26 сентября. Госпитализировано 1036 человек, скончались 75. В Петербурге за сутки выявили 1813 случаев COVID-19, умерли 70 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 1837
Санкт-Петербург - 1813
Московская область - 928
Нижегородская область - 474
Воронежская область - 384
Ростовская область - 379
Свердловская область - 368
Красноярский край - 321
Хабаровский край - 293
Вологодская область - 290
Пермский край - 290
Челябинская область - 287
Самарская область - 275
Иркутская область - 259
Саратовская область - 252
Архангельская область - 243
Республика Карелия - 241
Волгоградская область - 241
Ставропольский край - 232
Пензенская область - 230
Ульяновская область - 228
Ленинградская область - 222
Приморский край - 216
Забайкальский край - 211
Тверская область - 202
Кировская область - 199
Мурманская область - 198
Краснодарский край - 194
Калининградская область - 190
Смоленская область - 187
Брянская область - 187
Ярославская область - 187
Алтайский край - 187
Ханты-Мансийский автономный округ - 185
Тульская область - 181
Республика Крым - 181
Курская область - 179
Удмуртская Республика - 178
Ивановская область - 176
Белгородская область - 176
Астраханская область - 174
Новгородская область - 172
Оренбургская область - 170
Орловская область - 169
Республика Башкортостан - 167
Омская область - 163
Тамбовская область - 156
Калужская область - 151
Липецкая область - 151
Владимирская область - 151 Тюменская область - 150
Республика Бурятия - 148
Республика Коми - 142
Новосибирская область - 138
Республика Саха (Якутия) - 120
Сахалинская область - 114
Кемеровская область - 110
Рязанская область - 109
Томская область - 102
Республика Дагестан - 102
Курганская область - 100
Севастополь - 96
Амурская область - 95
Республика Чувашия - 93
Кабардино-Балкарская Республика - 89
Республика Татарстан - 84
Республика Мордовия - 79
Республика Калмыкия - 74
Карачаево-Черкесская Республика - 72
Ямало-Ненецкий автономный округ - 72
Республика Северная Осетия-Алания - 70
Камчатский край - 65
Псковская область - 63
Республика Адыгея - 48
Республика Марий Эл - 44
Республика Хакасия - 43
Республика Ингушетия - 40
Костромская область - 38
Чеченская Республика - 32
Республика Алтай - 22
Магаданская область - 21
Еврейская автономная область - 18
Республика Тыва - 10
Ненецкий автономный округ - 8
Чукотский автономный округ - 5