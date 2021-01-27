Совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко еще в 2016 году вышел из проекта, который Алексей Навальный назвал "дворцом Путина", заявила пресс-служба аэропорта журналу Forbes

Roman Zinovyev / wikipedia.org

Совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко еще в 2016 году вышел из проекта, который Алексей Навальный назвал "дворцом Путина", заявила пресс-служба аэропорта журналу Forbes. В расследовании оппозиционер заявил, что бизнесмен купил дворец за 350 тысяч долларов, а не 350 миллионов, как утверждал сам Пономаренко.

Пономаренко вышел из проекта в марте 2016 года и не располагает данными о его статусе, заявила пресс-служба. Представитель аэропорта добавил, что Пономаренко продал три компании: "Лазурную ягоду", "Индокопас" и "Южную цитадель", суммы сделок при этом не разглашаются.

В марте 2011 года Пономаренко рассказал "Коммерсанту", что через свою кипрскую компанию купил гостиничный комплекс около Геленджика, известный как "дворец Путина". В него входило предприятие "Лазурная ягода", владеющее местными виноградниками, и "Идокопас" - собственника строящегося там пансионата.

Бизнесмен отказался раскрыть сумму сделки, но сказал, что информация о сумме около 350 миллионов долларов "близка к правде". Навальный со ссылкой на документацию кипрского офшора заявил, что "дворец купили не за 350 миллионов долларов, а за 350 тысяч".

"Лазурная ягода" сменила владельца через четыре месяца после заявления Пономаренко - в июле 2011 года. "Коммерсант" писал, что тогда бизнесмен договорился продать виноградники шампанскому дому "Абрау-Дюрсо" Бориса Титова. Титов и Пономаренко подтвердили эту информацию.

В 2018 году "Лазурную ягоду" купило некоммерческое партнерство "Развитие аграрных инициатив", которое владеет предприятием до сих пор. Владельцами РАИ в СПАРК указаны миллиардер Геннадий Тимченко и Владимир Колбин - сын петербургского бизнесмена и друга детства Владимира Путина Петра Колбина.

Также сообщается, что фирма "Индокопас" была ликвидирована в 2014 году, а с 2015 года участком, на котором расположен "дворец Путина", владеет ООО "Комплекс". Об этом же сообщается и в расследовании Навального. С 2019 года "Комплекс" принадлежит зарегистрированному в Петербурге АО "Бином", владельцы которого не раскрываются.

Компания "Южная цитадель" занимается выращиванием мидий и устриц в акватории Черного моря. В 2016 году РБК сообщил, что предприятие получило в пользование на 25 лет четыре участка акватории Черного моря, граничащих с участком, на котором расположен "дворец Путина". Владельцы "Южной цитадели" в СПАРКе не раскрываются. В 2017 году "Ведомости" писали, что с 3 марта "Южная цитадель" принадлежит Александру Пономаренко.