Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Евгения Пригожина

Пресс-служба Правительства России Facebook и Twitter без объяснения причин заблокировали личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает пресс-служба его компании "Конкорд", связывая это с комментарием о трансгендерах в американской армии

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Facebook и Twitter без объяснения причин заблокировали личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает пресс-служба его компании "Конкорд", связывая это с комментарием о трансгендерах в американской армии. Ранее президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в Вооруженных силах.

Пригожин назвал это решение "хитрым ходом", предпринятым для того, чтобы со "ослабевшими" американскими войсками никто не воевал. Он также упомянул легенду, согласно которой Пентагон якобы изобрел психотропное оружие, из-за которого у солдат противника возникало влечение друг к другу. "Похоже, военные склады в США плохо охранялись или произошла утечка", - написал "путинский повар".

В соцсетях блокировку аккаунтов Пригожина назвали окончательной. Бизнесмен назвал это "наглядным примером того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии", и провел параллели с разгоном акции в поддержку Алексея Навального. "Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: "Я не согласен с Байденом", то минимальное наказание, которое ему грозит - электрический стул", - заявил он. TJ отмечает, что аккаунты Пригожина не продержались и месяца с момента своего создания.