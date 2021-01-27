Полиция пришла к якутскому шаману Александру Габышеву, недавно объявившему о новом походе на Москву. Координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников сообщил изданию "Сибирь.Реалии", что шамана задержали и снова поместили в психоневрологический диспансер на неизвестном основании.

Полицейские не назвали цель своего визита, Габышев в свою очередь отказался открывать им дверь. В разговоре с "МБХ медиа" Прянишников предположил, что полиция могла прийти из-за того, что шаман не явился в диспансер для отметки. По словам сестры Габышева Екатерины, среди пришедших были женщина-врач и "какой-то высокий полицейский чин".

Позже "Правозащита Открытки" сообщила в своем Telegram-канале, что двери дома Габышева взломаны, все вещи внутри раскиданы, на полу пятна, похожие на кровь. "Его телефон и записные тетради все изъяты. Сторонников шамана держали возле забора, не пуская во двор. В километре от дома дежурил ОМОН и машины с мигалками", - говорится в сообщении. В доме Екатерины силовики перед захватом Габышева закрыли ставни на окнах снаружи.

После новогодних праздников шаман анонсировал весенний поход на Москву на белом коне. Сторонники собирались сопровождать его на машинах. "Цель осталась та же: дойти до Москвы, до Кремля, бороться там с темными силами, со злыми духами во власти. Согласно предсказанию, нам удастся свергнуть демона, для того и идем", - рассказал Габышев в интервью "Сибирь.Реалиям".

Габышев добавил, что ему, "как шаману, предсказано, что демон будет свергнут в августе 2021 года". Он отметил, что не боится предпринимать новую попытку похода, при этом не исключил, что его попытаются убить, "так как не захотел подчиняться и не замолчал".

Первый поход шамана "на Кремль" завершился после его задержания на границе Бурятии и Иркутской области в сентябре 2019 года. До этого шаман успел собрать несколько митингов в городах на своем пути. На Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

В мае 2020 года Габышева принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер, он провел там больше двух месяцев. Врачебная комиссия Якутского ПНД выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих. После этого диспансер подал иск о принудительной госпитализации шамана, заявив, что до этого он якобы добровольно там лечился.

Вместо медицинского описания состояния здоровья Габышева в иске было указано, что он страдает "переоценкой своей личности", так как высказывал идеи "навредить правительству и свергнуть Путина" - "демона и Антихриста", а также "призывал к свержению законно избранной власти".