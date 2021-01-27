Мировой суд оштрафовал по четырем протоколам на 1,1 млн рублей проекты "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", а также генерального директора созданного компанией в России юридического лица, которым является руководитель Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии" и "Фактограф", оштрафован их владелец ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Два протокола по 500 тыс. рублей, а также гендиректор организации - два протокола по 50 тыс. рублей. Общая сумма штрафа составила 1,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

The New York Times сообщал, что "Радио Свобода" может закрыть российскую редакцию, если власти продолжат оказывать на нее давление в связи с законом об иноагентах. "Это экзистенциальный момент для нас. Совершенно ясно, что российское правительство недвусмысленно добивается нашего ухода из России", - заявила главный редактор "Радио Свобода" Дейзи Синделар.

Возможный уход редакции из России связан с принятием в декабре нового закона об иностранных агентах. Согласно ему, сотрудникам СМИ и физлицам, признанным иноагентами, грозит до пяти лет лишения свободы за непредоставление документов для включения в реестр Минюста.

12 января радио "Свобода" получила уведомления о нарушениях за отсутствие на сайте маркировки иноагента. По словам представителем агентства, российский регулятор предупредил о штрафе в размере примерно 480 тысяч долларов за 130 подобных нарушений.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что Роскомнадзор собирается выписать 18 протоколов в отношении проектов "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", а также генерального директора созданного компанией в России юридического лица, которым является руководитель Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый.

Согласно приказу Роскомнадзора от 23 сентября 2020 года, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

В реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ включены 10 медиа: "Голос Америки", "Радио Свобода/Свободная Европа", а также восемь ее проектов ("Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии", телеканал "Настоящее время"), ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

8 декабря в реестр СМИ-иноагентов попали пять физических лиц: глава ассоциации "За права человека" Лев Пономарев, журналистка "Север.Реалии" Людмила Савицкая, журналист "7×7" Сергей Маркелов, главред "Псковской губернии" Денис Камалягин и петербургская художница-акционистка Дарья Апахончич.