Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Тимура Салихова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти на несанкционированной властями акции 23 января в столице

Мосгорсуд / ВКонтакте Во вторник Пресненский суд арестовал первого обвиняемого в нападении на представителя власти в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Им оказался уроженец Калмыкии - Евгений Есенов

Мосгорсуд / ВКонтакте

Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Тимура Салихова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти на несанкционированной властями акции 23 января в столице. В тот день по всей России граждане вышли на улицу в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Салихова Тимура Мамедовича сроком до 24 марта 2021 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во среду.

Салихову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, 23 января мужчина, находясь на Страстной улице, во время участия в несанкционированном мероприятии "нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища".

Во время допроса Салихов полностью признал свою вину.

Во вторник Пресненский суд арестовал первого обвиняемого в нападении на представителя власти в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Им оказался уроженец Калмыкии - Евгений Есенов, который также в ходе допроса в Следственном комитете (СК) РФ дал признательные показания.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны, в том числе в Москве. По данным столичного управления МВД, в мероприятии в Москве приняли участие 4 тысячи человек. По другим оценкам, протестующих было несколько десятков тысяч человек. Протесты были жестоко подавлены силовиками, применявшими дубинки против мирных демонстрантов. От беспрецедентных репрессий пострадали даже журналисты, освещавшие акцию.

Было задержано рекордное число демонстрантов - 3 893 человека, из которых более 1,5 тысячи - в российской столице.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по итогам прошедших по стране акций оппозиции возбуждено 20 уголовных дел, подавляющее количество которых - по статье УК РФ о применении насилия против сотрудников правоохранительных органов.