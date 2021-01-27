В Архангельской области разогнали митинг снеговиков с плакатами против Путина

Елена Калинина / VK.com "Слепила напротив своего дома на обочине дороги трех красавцев и девочку снегурочку. Потом пошла поменять рукавицы. Выхожу - и обомлела: мои подопечные ожили и заговорили. У каждого по плакату. Я не стала им затыкать рты. Пусть выскажутся, это их право", - пошутила Калинина в своем посте

Елена Калинина / VK.com

В Архангельской области полиция задержала активистку движения "Поморье - не помойка" Елену Калинину, установившую около своего дома снеговиков с протестными плакатами.

Она рассказала "МБХ медиа", что полицейские попросили ее проехать в отделение для составления протокола, но в итоге ничего не составили. Позже к Калининой приехали повторно и на этот раз составили "протокол обследования или что-то такое".

26 января Калинина разместила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографии снеговиков с подписью "Массовый пикет в Зачачье". Снеговики "держали" плакаты с лозунгами "Это наша страна", "Долой царя", "Вова, между нами все кончено", "Мир хижинам, войну дворцам".

"Слепила напротив своего дома на обочине дороги трех красавцев и девочку снегурочку. Потом пошла поменять рукавицы. Выхожу - и обомлела: мои подопечные ожили и заговорили. У каждого по плакату. Я не стала им затыкать рты. Пусть выскажутся, это их право", - пошутила Калинина в своем посте.

По ее словам, плакаты полиция отправила на экспертизу. "Протокол не составляли, так как снеговики замолчали и отказались свидетельствовать против себя", - добавила активистка. Издание "Двина сегодня" пишет, что снеговиков и плакаты "уничтожили".