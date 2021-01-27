ВСЕ ФОТО Госдума приняла законопроект о ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) от 8 апреля 2010 года

Moscow-Live / Акишин Вячеслав Позднее стало известно, что законопроект также ратифицирован Советом Федерации по рекомендации профильных комитетов

Moscow-Live / Тихонов Михаил Соглашение о продлении ДСНВ ратифицировано. Его действие распространяется на "Авангард"

Минобороны РФ

Госдума приняла законопроект о ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) от 8 апреля 2010 года. Как подчеркивается в пояснительной записке, договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на максимально возможный срок в пять лет, до 5 февраля 2026 года, сообщается на сайте Госдумы.

В законопроекте отмечается, что исполнение Договора будет способствовать процессу ядерного разоружения, "в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер". Законопроект был единогласно поддержан на заседании Комитета по международным делам, его также поддержали все фракции Госдумы, отметив его значимость для всего мира. Позднее стало известно, что законопроект также ратифицирован Советом Федерации по рекомендации профильных комитетов.

Накануне президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о ратификации Соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе состоявшегося ранее телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом. Выигранное в результате пролонгации договора время может быть использовано для комплексных переговоров между Москвой и Вашингтоном с "обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность".

Как заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, которого цитирует РИА "Новости", будущие договоренности с США по контролю над вооружениями будут заключаться только на паритетной основе. "Какие-либо односторонние уступки с российской стороны исключены", - сказал Рябков, представляя законопроект в Госдуме.

По его словам, Москва, соглашаясь на продление договора, исходит из того, что США скрытно не развертывали пусковые установки за пределами своей страны. Дипломат подчеркнул, что стороны регулярно проводили взаимные инспекции. Теперь же Москва и Вашингтон обменялись нотами, в которых подтверждают выполнение ратификационных процедур.

В дальнейшем стороны продолжат обсуждать другие вооружения, в частности, гиперзвуковые системы. Так, в случае ратификации и продления договора его условия будут распространяться в том числе на российскую гиперзвуковую систему "Авангард". В Москве не исключают досрочного выхода из ДСНВ в случае, если США будут предпринимать попытки подорвать безопасность России, однако сейчас говорить об этом рано.

Нынешний срок в пять лет российская сторона рассчитывает использовать для того, чтобы развернуть с США "углубленные, интенсивные переговоры о будущем контроля над вооружениями с целью выработки нового уравнения безопасности, которое охватывало бы все факторы, влияющие на поддержание международной безопасности, стратегической стабильности".

"По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения - как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи", - сказал Рябков. Кроме того, Россия намерена добиваться "предметного диалога" по проблемам в сфере международной безопасности.