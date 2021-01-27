Сергей Сопчук являлся депутатом, а затем председателем законодательного собрания и первым вице-губернатором Приморского края, а с 2016 года - членом комитета по транспорту и строительству Госдумы

Законодательное Собрание Приморского края Генпрокуратура подала против него иск в Замоскворецкий райсуд Москвы, обвинив его в незаконной коммерческой деятельности

Moscow-Live / Зотова Анастасия

Суд конфисковал у депутата Госдумы, члена фракции "Единой России" Сергея Сопчука активы стоимостью около 38 млрд руб. Как пишет "Коммерсант", Сопчук не декларировал "посторонние" доходы и оказывал противодействие следствию, буквально забрав во время обыска документы, подтверждающие его причастность к незаконной предпринимательской деятельности.

Сергей Сопчук являлся депутатом, а затем председателем законодательного собрания и первым вице-губернатором Приморского края, а с 2016 года - членом комитета по транспорту и строительству Госдумы. Генпрокуратура подала против него иск в Замоскворецкий райсуд Москвы, обвинив его в незаконной коммерческой деятельности.

По данным следствия, с 2011 по 2020 год Сопчук вложил 1 млрд 4 млн 710 тыс. 415 рублей в ООО "Терней Золото", имеющее лицензии на разработку месторождений "Салют" и "Приморское". Его ближайший партнер и соответчик по прокурорскому иску Василий Усольцев, ранее бывший депутатом Госдумы, помощником и первым вице-губернатором Приморья, вложил в эту компанию 138,4 млн руб.

Став основным владельцем ООО, Сопчук передал акции своей сестре Людмиле Стуковой, однако продолжал участвовать в хозяйственно-финансовой деятельности общества, принимать руководящие решения и извлекать доход из его деятельности. Эти сведения он тщательно скрывал: при этом на средства, вложенные Сопчуком и Усольцевым, ООО получило золотоносные участки в Тернейском районе Приморского края, а также приобрело спецтехнику и провело геологоразведочные работы. В ходе них на участках были обнаружены 7 тонн 828 кг золота и 773 кг серебра общей стоимостью 38 млрд 539 млн рублей.

При этом Усольцев заявил, что сам привлек Сопчука к финансированию ООО: они договорились вкладывать деньги до тех пор, пока не начнется "добыча золота на продажу". Сопчук, по его словам, не только вкладывал в проект деньги через подставные фирмы, но и назначил гендиректором ООО "своего человека" Игоря Петина, который отчитывался перед обоими о деятельности предприятия. Такие же показания дал и сам Петин.

Сам Сопчук в разбирательстве не участвовал, а его адвокаты утверждали, что он не может выступать ответчиком по иску, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале "Терней Золото". По их словам, показания Усольцева и Петина являются необъективными и не могут быть приняты в качестве доказательств, так как приговор по их делу еще не вынесен.

Ранее Усольцеву был назначен штраф в 6,3 млн руб. за участие в незаконной предпринимательской деятельностью (ст. 289 УК РФ) на посту вице-губернатора Приморья. В свою очередь московский суд признал Сопчука и Усольцева виновными в нарушении антикоррупционного законодательства и сокрытии доходов.

В сентябре прошлого года в отношении Усольцева было возбуждено уголовное дело в связи с его участием в ООО "Терней Золото" и получением доходов в этом обществе. Согласно протоколу обыска, проведенного в рамках этого дела в ЗАО "Автомобильный пункт пропуска "Полтавка", Сопчук без разрешения следователя прошел в пункт и забрал из шкафа папки с финансово-хозяйственными документами АПП "Полтавка", ООО "Терней Золото" и ООО "Комплекс отдыха "Маяк"".

При таких обстоятельствах суд счел требования Генпрокуратуры о взыскании долей ООО "Терней Золото" с ответчиков в пользу государства законными и обоснованными. Известно, что часть ответчиков обжаловала это решение, но есть ли среди них Сергей Сопчук, пока неизвестно.