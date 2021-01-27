Главу российского представительства TikTok вызвали в Госдуму: "накопились вопросы"

Гендиректор российского представительства социальной сети TikTok Сергей Соколов приглашен в Госдуму для беседы в преддверии заседания комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, члены комиссии "заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство РФ", передает ТАСС.

"К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие", - заявил Пискарев, добавив, что встреча запланирована в рамках подготовки к очередному заседанию.

21 января Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности интернет-ресурсы за вовлечение подростков в противоправную деятельность. По данным ведомства, призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях были выявлены в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Позднее в Роскомнадзоре сообщили, что к 23 января соцсети удалили 89% таких материалов.

При этом сами блогеры рассказывали, что в преддверии акций протеста им предлагали размещать провластные" ролики в TikTok, согласно которым на митинге в поддержку Навального якобы провоцировали полицию, и там собралось мало людей. Основными тезисами предлагалось сделать тот факт, что людям якобы надоели сам Навальный, митинги и политика в целом. За один такой ролик предлагали выплатить от полутора до двух тысяч рублей.