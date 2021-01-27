Вечером 26 января в Москве задержали 18-летнего тиктокера Константина Лакеева, которого подозревают в нападении на автомобиль с номерами ФСБ во время акции 23 января. Как сообщает "ОВД-Инфо", блогера задержали сотрудники ФСБ. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что задержание провела полиция.

По данным Baza, Лакеева задержали в "тикток-хаусе", где он жил с другими блогерами. ТАСС пишет о съемном доме в Новой Москве. Вместе с Лакеевым, по информации ТАСС, на допрос увезли еще около десяти человек.

Life Shot называет Лакеева основным подозреваемым по делу о нападении на автомобиль ФСБ и уточняет, что в полицию привезли 12 тиктокеров. Источник "Интерфакса" сообщил, что Лакеев запрыгнул на капот автомобиля, повредив его. Напомним, протестующие забросали автомобиль снежками, кроме того, они пинали машину ногами и прыгали на капот.

На сайте Следственного комитета сообщается о задержании мужчины 2002 года рождения, который, по версии следствия, причастен "к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре". Имя задержанного в СК не назвали. До конца дня Пресненский суд Москвы проведет заседание, на котором изберет Лакееву меру пресечения. По данным "Интерфакса", следствие будет ходатайствовать о его аресте.

После нападения на автомобиль с номерами ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества. По данным СК, пострадал водитель, которому распылили в лицо слезоточивый газ. Источник ТАСС говорил о "травме глаза" у водителя, тогда как источник РИА "Новости" сообщал, что водителю выбили глаз. Последнюю из этих версий также поддержал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Baza пишет, что водителю не причинили вообще никакого вреда.

Кроме того, по уголовному делу о применении насилия к силовикам на акции 23 января задержали Валерия Евсина, который, по данным СМИ, работает таксистом. Адвокат Максим Пашков уточнил "Новой газете", что Евсин, насколько ему известно, проходит по делу свидетелем. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что его якобы задержали "по подозрению" в применении насилия к силовику.

Позднее СК Москвы подтвердил задержание двух человек в связи с протестами 23 января. Один из них, по данным следствия, находясь на Страстной улице, во время участия в несанкционированной акции нанес росгвардейцу "несколько ударов в область головы и туловища". Мужчина 1984 года рождения полностью признал вину и сообщил, что участвовал в драке. Имени задержанного ведомство не называет.

Накануне СК сообщил о задержании в Москве первых двух фигурантов дела о применении насилия к силовикам во время акции 23 января. Одного из них, Евгения Есенова, суд отправил под арест.