Петербуржец, подозреваемый в расчленении жены топором, признал вину

Житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в убийстве и расчленении жены, заявил о раскаянии. Ролик с признанием опубликовал Следственный комитет России 27 июля.

"Сейчас тяжело и стыдно перед родителями жены. Я раскаиваюсь в своем поступке. Мне очень стыдно, и мне очень жаль за то, что я натворил", - сказал мужчина. Его слова приводит "Фонтанка".

29-летнего петербуржца задержали утром 27 июля на проспекте Художников. По версии следствия, он в ходе ссоры с 24-летней женой ударил ее не менее трех раз топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги и спрятал их в чемодан, а туловище выбросил в окно дома N 15 корпус 1 по проспекту Художников.

В браке пара состояла около двух лет. Супруги воспитывали дочь, борьба за опеку над которой, по словам самого задержанного, и довела его до совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

"Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначаются необходимые экспертизы", - сказано в пресс-релизе СК РФ.