Следственный комитет России проверит экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к совершению убийства и покушению на убийство местных предпринимателей

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что следователи и оперативные сотрудники собрали весомые доказательства причастности Фургала к вмененным ему преступлениям, включая результаты экспертиз, показания свидетелей и результаты оперативно-розыскной деятельности

Пресс-служба Президента России

Следственный комитет России проверит экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к совершению убийства и покушению на убийство местных предпринимателей. "В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, уголовное дело по этим статьям было возбуждено еще в 2004 году. "Преступления были совершены в одном из сел Хабаровского края, и их совершение относится к периоду 2003 года и 2004 года", - уточнил источник. В материалах дела речь идет о предпринимателях, занимавшихся ломом черных и цветных металлов.

По словам другого источника, причастность Фургала к этим преступлениям была установлена прокуратурой еще в 2004 году, но уголовное дело в отношении него было закрыто. "Тогда в постановлении прокуратуры говорилось, что нападение совершено "по указанию Фургала С. И.", - отметил собеседник агентства.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что следователи и оперативные сотрудники собрали весомые доказательства причастности Фургала к вмененным ему преступлениям, включая результаты экспертиз, показания свидетелей и результаты оперативно-розыскной деятельности. "У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом", - заявил он.

В Следственном комитете утверждают, что в 2004 году Фургала отпустили спустя два дня после задержания, а дело против него прекратили. Сам Фургал оказывал "серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции" и давление на возможных свидетелей, а также мог уничтожить доказательства своей причастности к преступлению. Фамилии Фургала и Мистрюкова тогда даже не внесли в базу учета лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело. А при составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Сергея Фургала "по странной случайности" была допущена ошибка.

Также стало известно, что Следственный комитет России приступил к отводу адвокатов Фургала, чтобы договориться с ним о признании вины. Признав вину, обвиняемый избавляет следствие от долгого сбора доказательств и получает ощутимые преференции в суде, включая даже непривлечение к уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности преступлений. Однако сам Фургал просил адвокатов срочно вызывать психиатрическую помощь, если он захочет признать вину.