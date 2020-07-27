ФСБ сообщила о ликвидации в перестрелке террориста, готовившего массовый расстрел в Москве

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав ФСБ нейтрализовала в подмосковных Химках приверженца террористов, готовившего массовый расстрел граждан в Москве и отъезд в Сирию в ряды террористов

Кадр из видео RuNews24 / YouTube

ФСБ нейтрализовала в подмосковных Химках приверженца террористов, готовившего массовый расстрел граждан в Москве и отъезд в Сирию в ряды террористов. Как сообщается на сайте ФСБ, подозреваемого обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках.

"При попытке задержания и проверки [он] открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован (получил ранения, не совместимые с жизнью)", - сообщили в ФСБ. При осмотре места происшествия обнаружены автомат АК-74, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна граната РГД.

По данным следствия, погибший был гражданином одной из стран Центральной Азии и проживал в столице в арендованной квартире. В ходе обыска там нали "вещественные доказательства того, что мужчина был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовый расстрел граждан". Ведется розыск возможных соучастников террориста.

"Кроме того, в Подмосковье был задержан его брат, который через своих знакомых несколько дней разыскивал последнего, чтобы не допустить выезд родственника в Сирийскую Арабскую Республику для участия в запрещенной в РФ международной террористической организации", - сообщили в ФСБ, добавив, что родственники террориста две недели считали его пропавшим без вести.

В СК по Московской области подтвердили информацию об уничтожении преступника. Как сообщается на сайте ведомства, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.