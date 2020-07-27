Объединённые Демократы / Twitter В Казани сотрудники Центра "Э" потребовали опечатать здание штаба "Объединенных демократов" из-за анонимного звонка о бомбе в мэрии

Объединённые Демократы / Twitter

В Казани в Татарстане сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом МВД пришли в здание регионального штаба "Объединенных демократов" на улице Батурина, занимающегося поддержкой независимых кандидатов в муниципальные депутаты. Это уже третий визит силовиков за месяц. Участников проекта задерживали ранее и в Набережных Челнах, пишет "Новая газета".

Как сообщили в соцсетях представители проекта, сотрудники Центра "Э" потребовали от них покинуть здание, чтобы опечатать его в рамках дела о терроризме: в субботу 25 июля с домашнего телефона в другом здании на том же земельном участке неизвестный сообщил о лжеминировании мэрии Казани.

Никаких постановлений силовики не продемонстрировали, а после уехали, угрожая вернуться снова и вызвать ОМОН. В "Объединенных демократах" отметили, что их офис находится в адвокатском кабинете, а значит для следственных действий там необходима санкция суда. А опечатывание "не предусмотрено законом, и процессуально такого действия не существует", пояснил юрист Андрей Давыдов. Дело о лжеминировании члены организации считают провокацией.

"Сотрудники центра "Э" хотят опечатать штаб, так как это якобы место преступления, хотя телефон с которого якобы звонили находится в соседнем здании", - говорится в телеграм-канале "Объединенных демократов".

В день, когда был совершен звонок о лжемнировании, в субботу 25 июля, полицейские сорвали в штабе "Объединенных демократов" лекцию главы екатеринбургского отделения Transparency International Екатерины Петровой. Семнадцать слушателей тогда задержали и допросили по делу о "заведомо ложном сообщении об акте терроризма" (ст. 207 УК).

У владельца помещения, где базируется штаб "Объединенных демократов", выломали дверь в квартиру. А в офисе изъяли все камеры видеонаблюдения и записи.

Как рассказала Петрова Znak.com, в полиции задержанным объяснили: с домашнего телефона владельца здания, где проходила лекция, правозащитника Марса Хайруллина был совершен ложный вызов о теракте - якобы неизвестные хотели устроить взрыв в мэрии Казани.

В ночь на 4 июля, во время празднования дня рождения координатора казанского отделения "Объединенных демократов" Эмиля Гараева, в штаб приехали полицейские, сотрудники Центра по противодействию экстремизму и бойцы ОМОНа. Сначала силовики осмотрели помещение по якобы поступившей жалобе соседей, затем туда приехали сотрудники ОМОНа и стали требовать повторного осмотра.

Несколько человек отвезли в отдел, чтобы провести освидетельствование на наркотическое и алкогольное опьянение. Активисты сообщали, что силовики подкинули в штаб плакаты, листовки и фаллоимитатор. Гараева и еще несколько человек задержали. Ночью их отпустили после освидетельствования, ни у кого не было обнаружено следов наркотических веществ. Активисты считают, что им пытались подбросить наркотики.

15 июля активистку "Объединенных демократов" Гульназ Равилову задержали из-за того, что в ночь на 4 июля она отказалась проходить медосвидетельствование. При этом тогда Равилова самостоятельно сдала анализы, и следов наркотиков в ее организме не обнаружили. 16 июля Равилову арестовали на пять суток по статье 6.9 КоАП (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования).

15 июля в Набережных Челнах для проверки на наркотики задерживали шестерых участников проекта, кандидатов в муниципальные депутаты.

"Объединенные демократы" - общероссийский проект поддержки конкурентных выборов. Миссия проекта - вернуть в нашу страну реальную политику", - говорится на сайте организации.

За два года работы проект помог избраться более чем 350 независимым депутатам в Петербурге и Москве.