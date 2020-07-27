СК проверит сведения о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре, о котором сняла фильм Собчак

Ксения Собчак / YouTube Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку информации о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском женском монастыре. Об этом "Газете.Ru" сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

"Доследственная проверка уже идет. Я даже открою секрет, она продлена до 30 дней, чтобы очень тщательно проверить все инциденты, которые излагались участниками событий - в частности в фильме Ксении Собчак. В рамках этой проверки идут опросы родителей, детей. Им тяжело участвовать в доследственных мероприятиях, учитывая воспитание и мировоззрение, но надо установить истину", - подчеркнул омбудсмен. Он добавил, что до этого много раз ездил в Среднеуральский монастырь, но существенных нарушений не обнаружил.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова обратила внимание на фильм Ксении Собчак об избиении детей в Среднеуральском женском монастыре. По ее словам, первоначально информация о детях в монастыре "была очень противоречивая": сейчас в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые с родителями.

"Мы дополнительно направляем свои запросы в центральный СК и в Генпрокуратуру для того, чтобы можно было проверить факт насильственных действий и иные нарушения прав несовершеннолетних. Насилие над детьми недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах", - подчеркнула Кузнецова, слова которой приводятся на сайте детского омбудсмена.

Напомним, в фильме бывшая послушница Христина Самушкина рассказала, как в монастыре ее били за провинности ремнем и кабелем, ставили на горох, а дети там почти все время были голодными - еда появлялась только во время проверки. Бывший послушник Филипп Малюткин рассказал, что монах Иоанн выращивал в монастырской теплице мак, изготавливал из него наркотики, употреблял сам и заставлял подростков их употреблять. Брат Филиппа Федор признался, что сам собирал в монастыре мак и стал наркоманом.

Другой бывший послушник Антон Крыжановский рассказал, что дети, которые сейчас воспитываются в монастыре, "находятся в невероятной опасности". Родственники отвезли Антона в монастырь, потому что он, по его словам, "родился девочкой", а Сергий, по задумке родственников, должен "был изгнать из него бесов". "Если будешь нормально молиться, станешь девочкой", - пояснил ему схиигумен. При этом Антона заставляли носить женскую одежду.