В России за последние сутки выявлено 5635 случаев коронавируса в 84 регионах, 85 человек скончались

Стопкоронавирус.рф В Москве прибавилось 694 заболевших

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России за последние сутки выявлено 5635 случаев коронавируса в 84 регионах, 85 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране зарегистрировано 818 120 заболевших и 13 354 умерших.

Из больниц за сутки выписано 3079 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 603 329 человек.

В Москве прибавилось 694 заболевших - это максимум с конца июня, а в целом число новых случаев коронавируса в столице растет пятый день подряд, отмечает Forbes.

Статистика по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 694 (13)

Свердловская область - 252 (4)

Нижегородская область - 188 (3)

Ханты-Мансийский АО - 188 (4)

Санкт-Петербург - 172 (10)

Иркутская область - 165 (4)

Красноярский край - 162

Мурманская область - 158 (2)

Московская область - 139 (9)

Ростовская область - 135 (2)

Алтайский край - 134

Челябинская область - 128

Ямало-Ненецкий АО - 123

Хабаровский край - 118 (1)

Омская область - 114

Оренбургская область - 111

Приморский край - 109

Новосибирская область - 104 (6)

Ульяновская область - 102 (1)

Краснодарский край - 96 (1)

Саратовская область - 95

Тюменская область - 95

Ставропольский край - 92

Воронежская область - 89

Волгоградская область - 89 (1)

Пермский край - 76 (2)

Архангельская область - 69

Кемеровская область - 67

Кировская область - 59 (2)

Сахалинская область - 59

Томская область - 54

Республика Коми - 44

Республика Саха (Якутия) - 44

Ярославская область - 42

Ленинградская область - 41

Республика Дагестан - 41 (3)

Белгородская область - 39

Чувашская Республика - 38

Пензенская область - 38 (1)

Тамбовская область - 37

Самарская область - 37 (1)

Псковская область - 36 (1)

Республика Адыгея - 36

Республика Башкортостан - 36

Курганская область - 36

Тульская область - 33 (3)

Республика Татарстан - 33 (1)

Астраханская область - 32 (1)

Республика Мордовия - 32

Республика Бурятия - 32

Республика Тыва - 32 (2)

Амурская область - 32

Орловская область - 30

Камчатский край - 30

Курская область - 29

Владимирская область - 28 (1)

Рязанская область - 28

Ивановская область - 27 (3)

Тверская область - 27 (2)

Республика Ингушетия - 27

Республика Крым - 27

Вологодская область - 26 (1)

Удмуртская Республика - 25

Республика Алтай - 25

Брянская область - 24

Республика Марий Эл - 22

Калужская область - 21

Республика Хакасия - 20

Магаданская область - 20

Республика Карелия - 19

Карачаево-Черкесская Республика - 19

Костромская область - 18

Смоленская область - 18

Республика Северная Осетия - 18

Новгородская область - 16

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Калининградская область - 15

Республика Калмыкия - 15

Забайкальский край - 12

Липецкая область - 11

Чеченская Республика - 10

Еврейская АО - 3

Чукотский АО - 1

Севастополь - 1

