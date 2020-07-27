В России за последние сутки выявлено 5635 случаев коронавируса в 84 регионах, 85 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране зарегистрировано 818 120 заболевших и 13 354 умерших.
Из больниц за сутки выписано 3079 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 603 329 человек.
В Москве прибавилось 694 заболевших - это максимум с конца июня, а в целом число новых случаев коронавируса в столице растет пятый день подряд, отмечает Forbes.
Статистика по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 694 (13)
Свердловская область - 252 (4)
Нижегородская область - 188 (3)
Ханты-Мансийский АО - 188 (4)
Санкт-Петербург - 172 (10)
Иркутская область - 165 (4)
Красноярский край - 162
Мурманская область - 158 (2)
Московская область - 139 (9)
Ростовская область - 135 (2)
Алтайский край - 134
Челябинская область - 128
Ямало-Ненецкий АО - 123
Хабаровский край - 118 (1)
Омская область - 114
Оренбургская область - 111
Приморский край - 109
Новосибирская область - 104 (6)
Ульяновская область - 102 (1)
Краснодарский край - 96 (1)
Саратовская область - 95
Тюменская область - 95
Ставропольский край - 92
Воронежская область - 89
Волгоградская область - 89 (1)
Пермский край - 76 (2)
Архангельская область - 69
Кемеровская область - 67
Кировская область - 59 (2)
Сахалинская область - 59
Томская область - 54
Республика Коми - 44
Республика Саха (Якутия) - 44
Ярославская область - 42
Ленинградская область - 41
Республика Дагестан - 41 (3)
Белгородская область - 39
Чувашская Республика - 38
Пензенская область - 38 (1)
Тамбовская область - 37
Самарская область - 37 (1)
Псковская область - 36 (1)
Республика Адыгея - 36
Республика Башкортостан - 36
Курганская область - 36
Тульская область - 33 (3)
Республика Татарстан - 33 (1)
Астраханская область - 32 (1)
Республика Мордовия - 32
Республика Бурятия - 32
Республика Тыва - 32 (2)
Амурская область - 32
Орловская область - 30
Камчатский край - 30
Курская область - 29
Владимирская область - 28 (1)
Рязанская область - 28
Ивановская область - 27 (3)
Тверская область - 27 (2)
Республика Ингушетия - 27
Республика Крым - 27
Вологодская область - 26 (1)
Удмуртская Республика - 25
Республика Алтай - 25
Брянская область - 24
Республика Марий Эл - 22
Калужская область - 21
Республика Хакасия - 20
Магаданская область - 20
Республика Карелия - 19
Карачаево-Черкесская Республика - 19
Костромская область - 18
Смоленская область - 18
Республика Северная Осетия - 18
Новгородская область - 16
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Калининградская область - 15
Республика Калмыкия - 15
Забайкальский край - 12
Липецкая область - 11
Чеченская Республика - 10
Еврейская АО - 3
Чукотский АО - 1
Севастополь - 1