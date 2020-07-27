Во время грозы в столице два человека пострадали от удара молнии, сообщил РБК источник в экстренных службах. По его словам, это случилось в районе Солнцево.

"Во время грозы двое мужчин купались в Мещерском пруду. В водоем ударила молния, мужчины получили электротравмы", - рассказал собеседник.

По его словам, пострадавших доставили на спасательную станцию, где провели реанимационные действия. Оба мужчины живы, их передали медикам.

По сведениям источника ТАСС в экстренных службах, в момент удара молнии мужчины находились не в воде, а на берегу Мещерского пруда. Пострадавших с травмами средней степени тяжести доставили в одну из городских больниц. Угрозы для их жизни нет, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Ранее в Челябинской области, предположительно, от удара молнии погиб мужчина, пасший скот. В региональном управлении Следственного комитета рассказали, что на теле 26-летнего пастуха не было обнаружено признаков, указывающих на криминальный характер смерти.

В Москве выпала половина месячной нормы осадков

В результате ливня с грозой, прошедшего в Москве днем в понедельник, выпало почти 50 мм осадков. "На метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, выпало 48 мм дождей, что составляет 51% от месячной нормы в июле", - сказали "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

По прогнозам синоптиков, до конца понедельника, а также во вторник и среду в Москве и области еще возможны дожди, однако они будут менее интенсивными. 28 июля днем воздух в городе прогреется до 24-26 градусов тепла, 29 июля - до 27-29 градусов.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что больше всего осадков в понедельник выпало в северной части Москвы. "По данным синоптиков, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 75 миллиметров осадков при месячной норме 94. Больше всего осадков было зафиксировано в Северо-Восточном округе, где в течение двух часов выпало до 75 миллиметров - почти 80% месячной нормы, а также в Северном (44 мм), Северо-Западном (24 мм) и Зеленоградском (21 мм) административных округах", - уточнил Бирюков.

По его словам, в результате ливня возникли "отдельные скопления воды", большая часть их часть уже устранена сотрудниками "Мосводостока". Кроме того, ветер повалил пять деревьев, были повреждены пять машин.

По данным департамента транспорта Москвы, из-за ливней десятки улиц столицы оказались подтопленными, из-за чего движение транспорта было значительно затруднено. Это произошло на Дмитровском шоссе, на Енисейской улице, улице Вильгельма Пика, на Сущевском Валу, Большой Академической и многих других улицах. Из-за этого временно были изменены маршруты десятков автобусов и электробусов, а движение трамваев на отдельных участках задерживалось.

Кроме того, был подтоплен один из входов на станцию МЦК "Ботанический сад", однако на график движения поездов это не повлияло.

Еще один московский водопад. Станция метро "Савёловская" pic.twitter.com/ny3Q4XWX2M— НТВ (@ntvru) July 27, 2020

Ранее Петр Бирюков говорил, что городские коммунальные службы работают в понедельник в режиме повышенной готовности из-за резкого ухудшения погоды. По словам чиновника, "на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов". "Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - отметил он.

Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. В городе также приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды, защите от порывов ветра зданий, сооружений, объектов транспорта и торговли. Однако все эти меры не помогли избежать затопления спусков в метро, дорог, тротуаров, других объектов городской инфраструктуры.

Из-за дождя в некоторых местах произошло подтопление проезжей части. Так, например, в районе станции "Ботанический сад". pic.twitter.com/U52avEKwEN— ЦОДД (@gucodd) July 27, 2020

Подтопление проезжей части под Ростокинским мостом (развороты под Проспектом мира).



Бригада Мосводостока уже на месте. pic.twitter.com/ZiayYM1S4A— ЦОДД (@gucodd) July 27, 2020