Комиссия "Единой России" по этике не нашла нарушения этических норм в наличии дорогостоящих украшений и предметов одежды у заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой

Moscow-Live.ru Анастасия Ракова

Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Комиссия "Единой России" по этике не нашла нарушения этических норм в наличии дорогостоящих украшений и предметов одежды у заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. В мае Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального изучил гардероб давней соратницы столичного мэра, в котором она появлялась на публике, и только на 10 официальных фотографиях обнаружил одежды на 3 миллиона рублей. При этом, согласно декларации, средний доход Раковой составляет 7 миллионов в год.

На вице-мэре заметили одежду и обувь брендов Brunello Cucinelli, Chanel, Louis Vuitton, Jimmy Choo, пальто Loro Piana по 500 тыс. рублей каждое. Но больше всего чиновница, как выяснил ФБК, тяготеет к костюмам итальянской фабрики Kiton, которые считаются одними из самых дорогих в мире.

Пять лет назад Ракова попадала в поле зрения ФБК в связи с любовью к дорогим украшениям брендов Van Cleef and Arpels, Bvlgari и Graff стоимостью от 290 тысяч до 8 миллионов рублей. С 2015 года, по наблюдениям фонда Навального, чиновница перестала появляться на официальных фотографиях в этих и других люксовых украшениях.

Ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко в ответе на официальный запрос "Открытых медиа" назвал информацию ФБК о стоимости гардероба и украшений Раковой недостоверной. "Выводы о стоимости вещей и ювелирных украшений могут быть сделаны только экспертом при подтверждении их подлинности и принадлежности определенным брендам, что не могло быть осуществлено автором публикаций", - говорится в письме.

Само наличие предметов роскоши, приобретенных "законным способом и на доходы от законной деятельности" не является нарушением этических правил партии, заявил Ревенко, отметив, что это применимо к любому члену ЕР. В комиссии также не считают, что Ракова нарушает устав партии, согласно которому все ее члены должны "придерживаться личной скромности и сдержанности в публичном поведении".

"При появлении на публике заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова не демонстрировала и не озвучивала марку и стоимость надетых на ней вещей и украшений, а следовательно, не допускала нарушения этических норм", - заключил Ревенко.

В июне депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин официально попросил Ракову объяснить, почему при средней пенсии в Москве около 15-20 тысяч рублей заммэра по социальным вопросам "позволяет себе ношение на официальных совещаниях одежды, стоимость которой в десятки раз превышает размер такой пенсии". В управлении госслужбы и кадров правительства Москвы Ступину зачем-то посоветовали ознакомиться с информацией о Раковой на портале мэрии, хотя сведений о ее доходах и состоянии там не указано.