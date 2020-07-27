В женском следственном изоляторе N 6, расположенном в столичном районе Печатники, начался пожар. Об этом "Новой газете" сообщили в московском управлении МЧС.

"К нам поступила заявка о возгорании по адресу улица Шоссейная, 92, - скахали в ведомстве. - Наши подразделения уже прибыли по данному адресу. Здание трехэтажное с подвальным помещением. Возгорание, по первичным данным, произошло на первом этаже, возможно, в подвале".

По вентиляции дым пошел по всем режимным корпусам. "Многие арестантки стали задыхаться, их вывели в прогулочный дворик, под проливной дождь", - пишут "Московские новости".

По данным ФСИН, из здания были эвакуированы около 850 человек. Их разместили в соседних корпусах. Сведений о пострадавших пока что нет, отметили в МЧС.

Пожар в московском СИЗО-6 локализован, но борьба с огнём продолжается. Прямая трансляция Лайфа https://t.co/ngIZEuo1tT pic.twitter.com/bhasVVRqmv— lifenews_ru (@lifenews_ru) July 27, 2020

По данным источника ТАСС, пожарные не могут найти очаг возгорания. Охранники же утверждают, что пожар начался в пекарне или в комнате, где хранятся матрасы.

В СИЗО-6, в частности, сейчас содержится арестованная по делу о мошенничестве бывшая заместитель главы министерства образования и науки Марина Лукашевич. Когда сработала пожарная сирена, она по видеосвязи участвовала в заседании Мосгорсуда, который в этот момент рассматривал жалобу на ее арест. Обвиняемую оставили под стражей.