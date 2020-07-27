duma.gov.ru Российская компания "КосмоКурс" сохранила за врио губернатора Хабаровского края Михиалом Дегтяревым возможность полететь в суборбитальный космический полет в качестве испытателя

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Российская компания "КосмоКурс" сохранила за врио губернатора Хабаровского края Михиалом Дегтяревым возможность полететь в суборбитальный космический полет в качестве испытателя. "Дегтярев вызвался в качестве испытателя на полеты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полеты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев", - сказал РИА "Новости" гендиректор компании Павел Пушкин.

Он назвал политика "смелым человеком" и уточнил, что полет с его участием возможен не раньше 2025 года. Дегтярев рассказывал о планах полететь в космос в 2016 году будучи депутатом Госдумы. "В 2021 году намечен мой полет, уже программа утверждена", - говорил он в интервью Юрию Дудю для Sports.ru. "КосмоКурс" стала первой частной компанией, которую Роскосмос допустил к разработке системы для полетов туристов в космос.

Сообщалось, что "КосмоКурс" намеревается создать комплекс, состоящий из многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и многоразового суборбитального космического аппарата для экскурсий на высоту 200 км (высота орбиты первого космонавта Юрия Гагарина). Предполагалось, что в полете продолжительностью не более 15 минут смогут одновременно участвовать шесть человек. 5-6 минут пассажиры будут находится в невесомости.

Компания планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидается, что в основном это будут иностранцы. Стоимость суборбитального тура оценивается в 200-250 тысяч долларов.

В 2019 году "КосмоКурс" заключил соглашение с Нижегородской областью о взаимодействии в рамках создания первого в РФ частного космодрома. Завершить его строительство планировалось в 2025 году. Система, разрабатываемая компанией, в целом повторяет систему компании Blue Origin Джеффа Безоса. Она состоит из двух основных компонентов: капсулы с пассажирами и многоразовой ракеты для ее выведения в космос.

В апреле гендиректор "КосмоКурса" сообщил о проблемах с реализацией проекта из-за карантина по коронавирусу у подрядчика. COVID-19 был выявлен у основного изготовителя корпуса системы зажигания двигателя ракеты для суборбитального туризма. "Теперь это не просто сдвижка сроков, а полная неизвестность", - говорил Пушкин РИА "Новости". Огневые испытания двигателя были намечены на конец лета.