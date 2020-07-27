МВД составило административный протокол в отношении радиостанции "Свобода" по статье о фейковой информации за материал на портале "Север.Реалии" о "принудительной эвтаназии" в больницах Санкт-Петербурга в период пандемии коронавируса

Север.Реалии Татьяна Вольтская

Радио Свобода / YouTube

МВД составило административный протокол в отношении радиостанции "Свобода" по статье о фейковой информации за материал на портале "Север.Реалии" о "принудительной эвтаназии" в больницах Санкт-Петербурга в период пандемии коронавируса.

"Полиция составила второй протокол по ч. 9 ст 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений) из-за статьи Татьяны Вольтской", - сказала "Интерфаксу" в понедельник Галина Арапова, директор и ведущий юрист "Центра защиты прав СМИ", который консультирует Вольтскую и "Радио Свобода". По словам Араповой, "теперь уже" протокол составлен в отношении юридического лица, зарегистрированного радио "Свобода" в Москве. Дело будет рассмотрено мировым судом, но дата заседания еще не назначена. Первый протокол по этому делу был составлен в июне.

Юрист отметила, что протокол составлен не на юридическое лицо, которому принадлежит портал "Север.Реалии" и которое находится за пределами России, а на ООО, зарегистрированное "Радио Свобода" из-за новых требований к СМИ-иноагентам. "Теперь мы видим, каким образом зеркальные юридические лица - иностранные агенты, зарегистрированные в России, используются", - сказала Арапова.

Ранее протокол по той же статье был составлен на саму Вольтскую, которая проживает в Санкт-Петербурге. Этому предшествовала доследственная проверка ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), которая закончилась отказом в возбуждении дела, уточнила Арапова.

Портал "Север. Реалии" 11 апреля опубликовал материал Вольтской под заголовком "Людей принудительно отключают. Реаниматолог об адских условиях работы", в котором на условиях анонимности рассказывается, в частности, о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах Санкт-Петербурга, из-за чего врачам якобы приходится решать вопрос об отключении от них пациентов. Позже Вольтская сообщила, что ее в связи с выходом материала вызвали в СК РФ.

Генпрокуратура 30 апреля обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать материал, признав содержащуюся в нем информацию о "принудительной эвтаназии" фейковой.

Редакция Русской службы радио "Свобода" уверена в достоверности и надежности распространенной информации. Как заявил президент медиакорпорации РСЕ/РС Джейми Флай, опубликованное на сайте "Север.Реалии" интервью представляет собой отважное и заслуживающее доверие свидетельство человека, который рассказал о том, как обстоят дела в борьбе с критической ситуацией в сфере охраны здоровья. "Российская аудитория заслуживает того, чтобы познакомиться с этим свидетельством, и наша Русская служба обеспечила своим читателям такую возможность, - считает Флай. - Граждане России во время пандемии имеют право на все больший доступ к новостям и информации о том, что происходит в их стране, они не заслуживают попыток подвергнуть цензуре сообщения о недостаточно успешных действиях властей".

Проект радио "Свобода" "Север.Реалии" попал в реестр иностранных агентов на основе материалов Госдумы о вмешательстве во внутренние дела России. Он был внесен в соответствующий реестр Минюста в ноябре 2019 года.

Пока в реестре СМИ-иноагентов числятся 11 медиа: радиостанция "Голос Америки", корпорация "Радио Свобода/Свободная Европа" и девять ее проектов - "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии", телеканал "Настоящее время", ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".