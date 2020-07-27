Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) По данным портала 72.ru, речь идет о Михаиле Олинберге, который 22 июня пробрался через окно в психдиспансер и, угрожая медработникам муляжом оружия, потребовал освободить Габышева

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

Якутский городской суд приговорил к полутора годам исправительных работ жителя Тюиени, пытавшегося с помощью игрушечного пистолета освободить из психоневрологического диспансера шамана Александра Габышева. Как сообщается на сайте суда, мужчина признан виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, выражающем "явное неуважение к обществу", с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Имя подсудимого полностью не приводится. По данным портала 72.ru, речь идет о Михаиле Олинберге, который 22 июня пробрался через окно в психдиспансер и, угрожая медработникам муляжом оружия, потребовал освободить Габышева. В пресс-службе суда подчеркнули, что он действовал осознанно и предвидел "наступление общественно опасных последствий".

"Медицинские работники стационарного отделения, услышав посторонние звуки, открыли дверь и обнаружили постороннего человека, - описывали инцидент в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. - Устно он потребовал отпустить из отделения одного из пациентов, угрожая муляжом оружия. В соответствии с инструкцией, персонал попросил его покинуть помещение, закрыл дверь и немедленно вызвал полицию". Пострадавших не было.

Экспертиза впоследствии показала, что предмет, которым угрожал Олинберг, - игрушка, и к огнестрельному оружию не относится, отметили в суде. Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и полностью признал вину. Суд при вынесении приговора учел степень общественной опасности преступления, положительные характеристики Олинберга, наличие у него малолетних детей, раскаяние, полное признание вины и сотрудничество со следствием. Помимо исправительных работ, суд назначил ему наказание в виде удержания 5% из зарплаты в доход государства.

Александр Габышев, прославившийся прерванным пешим походом на Москву для "изгнания" президента РФ Владимира Путина, принудительно находился в психоневрологическом диспансере Якутска с 12 мая, после того, как силовики взяли его дом штурмом.

Врачебная комиссия диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих. Вместо медицинского описания состояния здоровья шамана в иске было указано, что он страдает "переоценкой своей личности", так как высказывал идеи "навредить правительству и свергнуть Путина" - "демона и Антихриста", а также "призывал к свержению законно избранной власти". 22 июля после психиатрической экспертизы, проведенной по просьбе адвокатов Габышева, врачебная комиссия решила его выписать.