Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве. "Около часа назад выходил из дома, подъехала машина, вышли сотрудники полиции и посадили меня в машину. Без всяких объяснений доставили меня в ОВД по Мещанскому району Москвы, где я сейчас и нахожусь", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

Оппозиционер уточнил, что сотрудники полиции не предъявили ему никаких обвинений, но сообщили, что он задержан за "какие-то акции в поддержку Хабаровска". При этом сам Удальцов уверяет, что ни в каких акциях не участвовал.

Напомним, 24 июля 2014 года Мосгорсуд приговорил Сергея Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 года лишения свободы каждого за "организацию массовых беспорядков" на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области, отбыв полный срок наказания.

14 августа 2018 года Удальцов был задержан и доставлен в ОВД "Красносельское". Полиция обвинила его "в уничтожении на митинге 28 июля портретов лиц, похожих на руководителей государства, что является нарушением проведения порядка мероприятия".

В тот же день он был арестован Мещанским районным судом Москвы на 30 суток и в спецприемнике начал сухую голодовку против пенсионной реформы. Из-за обезвоживания Удальцова трижды клали в больницу.

Митинг 28 июля, о котором идет речь, был согласован с властями Москвы и прошел на проспекте Академика Сахарова, его участники выступали против пенсионных изменений. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, в нем приняли участие 6,5 тысячи человек.

В сентябре 2018 года Симоновский районный суд Москвы наложил на оппозиционера и лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова административный надзор до 8 августа 2021 года по иску МВД. Суд запретил ему выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также обязал два раза в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства. Также Удальцову было запрещено посещать массовые и политические мероприятия в течение трех лет.