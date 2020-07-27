Фото: Вячеслав Реутов / www.khabkrai.ru Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев может посетить бывшего главу региона Сергея Фургала в СИЗО по рекомендации Кремля и рассказать об этом в соцестях

Фото: Вячеслав Реутов / www.khabkrai.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев может посетить бывшего главу региона Сергея Фургала в СИЗО по рекомендации Кремля и рассказать об этом в соцестях, чтобы добиться поддержки протестующих, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на Центр "Досье" и его источник в администрации президента.

По его данным, политтехнологи разработали для Дегтярева рекомендации по снижению напряженности в крае. Одна из них - поездка в Москву и свидание с Фургалом в СИЗО "Лефортово". Предполагается, что таким образом врио сможет получить "благословение", продемонстрировать "личные хорошие отношения" со своим предшественником, а также "свои силы и упорство в продавливании интересов края".

По данным источника Центра "Досье", Дегтяреву предлагается получить от Фургала рекомендации, чем в первую очередь заняться в Хабаровском крае, и впоследствии ссылаться на эти напутствия в своих выступлениях. Методичка также рекомендует политику встретиться лично с протестующими, рассказать им о товарищеских отношениях с экс-губернатором, посетовать на то, что принять управление регионом пришлось в таких условиях, и отметить, что благодаря ЛДПР край не попал под власть "Единой России".

На встрече с протестующими 26 июля Дегтярев уже говорил, что Фургал его друг и что его самого направили в Хабаровск, чтобы власть не ушла. Самым активным жителям он предложил войти в Народный совет при врио губернатора. Дегтярев заявил, что готов "регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы и находить пути их решения".

По данным "Досье", приглашение лидеров протестов "для обсуждения конкретных требований" - это тоже часть рекомендаций Кремля. Дегтярев на этих встречах должен пообещать добиться честного и непредвзятого суда над Фургалом, но также обозначить минусы несанкционированных митингов, которые "не помогут Фургалу сейчас никак, а только парализуют всю работу в области".

Во время поездки по "глубинке" Хабаровского края в минувшую субботу Дегтярев говорил, что разделяет требование жителей о проведении открытого суда над Фургалом.