Wilberus / wikipedia.org В подмосковной Яхроме с памятной доски, посвященной героям битвы за Москву, стерли имя генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону нацистов во время Великой Отечественной войны

Wilberus / wikipedia.org

В подмосковной Яхроме с памятной доски, посвященной героям битвы за Москву, стерли имя генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону нацистов во время Великой Отечественной войны. Фотографию с изменениями опубликовал в Twitter блогер Рустем Адагамов. "Какая жалкая месть, какая нелепая попытка переписать историю", - прокомментировал он.

В пресс-службе администрации Дмитровского городского округа "МБХ медиа" сообщили, что имя Власова затерли "на основании письма Министерства обороны, была доказана измена и предательство".

"К нам обращалось Министерство обороны с просьбой удалить его фамилию "за доказанную измену и предательство Родины". В связи с этим и была стерта фамилия. Это не так, что мы сами захотели и стерли", - сказал изданию "Подъём" источник в администрации Дмитрова.

Оказывается, в Дмитрове затерли имя Власова на памятной доске. Какая жалкая месть, какая нелепая попытка переписать историю. Впрочем, вполне в духе времени. #BLM по-русски :-) pic.twitter.com/SqTYSDBaVH— Рустем Адагамов (@adagamov) July 27, 2020

Мемориал на Перемиловской высоте под Яхромой, частью которого является памятная доска, был установлен в 1966 году, сообщает "Радио Свобода". Сама доска, по некоторым данным, была установлена в 2005 году. На ней указаны соединения и части, принимавшие участие в освобождении дмитровской земли в ноябре-декабре 1941 года.

Согласно справке о Власове на сайте Минобороны, 20 ноября 1941 года он был назначен командующим 20-й армией Западного фронта после приема у Сталина.

Войска армии отличились в Клинско-Солнечногорских оборонительной и наступательной операциях, в освобождении Красной поляны, Волоколамска, Солнечногорска, за что Власов в январе 1942 года был награжден орденом Красного Знамени, ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. Впоследсвии по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР лишен всех наград и званий.

С марта 1942 года Власов занимал пост заместителя командующего войсками Волховского фронта, с 16 апреля вступил в командование 2-й ударной армией этого фронта. В ходе Любанской наступательной операции по деблокированию Ленинграда в январе - апреле 1942 года войска армии оказались в окружении в районе Мясного Бора Новгородской области, где вели тяжелые оборонительные бои. После выхода из окружения Власов добровольно сдался в плен немцам. Впоследствии он создал и возглавил Русскую освободительную армию. 1 августа 1946 года Власов был казнен как военный преступник.

Справка Википедии гласит, что 20-я армия под руководством Власова внесла весомый вклад в победу под Москвой. Фотография военачальника была напечатана в официальных сообщениях центральных советских газет об отражении наступления немцев под Москвой вместе со снимками других командиров, отличившихся при обороне столицы. По другой распространенной версии, Власов не руководил непосредственно боевыми действиями из-за болезни.