Журналисты газеты "Ведомости", уволившиеся после конфликта из-за назначения Андрея Шмарова главным редактором, объявили о запуске нового СМИ под названием VTimes. Как говорится на сайте издания, оно начнет работу осенью.

"Этот медиа-ресурс будет освещать уже известные вам по "Ведомостям" темы, но также и новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал и др. Основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр будет советником нового проекта (не инвестором и не менеджером)", - говорится в заявлении редакции.

Журналисты отметили, что уйти из "Ведомостей" из вынудил отказ новых руководителей издания "от принципов качественной журналистики". "Однако мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы", - отметили они.

15 июня совет директоров учредителя "Ведомостей" - компании "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ) утвердил Андрея Шмарова главным редактором газеты. После этого все пять заместителей главреда заявили, что уходят из газеты в знак протеста. Шмаров с конца марта исполнял обязанности главного редактора "Ведомостей". За эти месяцы с сайта издания несколько раз снимались или корректировались публикации, так или иначе связанные с компанией "Роснефть" и ее главой Игорем Сечиным.

В частности Шмаров без обсуждения с автором заметки изменил на прямо противоположный заголовок статьи о "Роснефти", а затем без консультаций с юристами газеты снял колонку Константина Сонина о "Роснефти". За этим, по словам журналистов, последовал запрет публиковать новости на основе исследований "Левада-центра". Также с сайта издания несколько раз исчезала статья об отношении москвичей к голосованию по Конституции.

23 апреля редакция газеты опубликовала коллективное заявление, фактически обвинив Шмарова в цензуре. Уже после этого Шмаров три раза вырезал из статьи "Роснефть" организует в МГУ магистратуру по геномике человека" упоминание о том, что куратором проекта может стать "детский эндокринолог Мария Воронцова", которую СМИ называют дочерью президента РФ Владимира Путина. Forbes, "Медуза", The Bell и "Ведомости" в результате совместного расследования выяснили, что компания "Роснефть" контролирует "Ведомости" через кредит.