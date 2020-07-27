ВСЕ ФОТО Первые после принятия поправок в Конституцию выборы пройдут при худшем законодательном регулировании избирательного процесса за последние 25 лет. Такой вывод делает общественное движение "Голос" в своем докладе, посвященном правовым особенностям выборов 13 сентября

Moscow-Live.ru / Анастасия Зотова После июльского голосования по поправкам в Конституцию стало ясно, что власти окончательно отказались от попыток повысить уровень доверия к ним: последние изменения федерального законодательства направлены на ограничение избирательных прав граждан и снижение возможности общественного контроля на выборах

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров Накануне старта избирательной кампании был существенно расширен перечень оснований для лишения граждан права участвовать в выборах. В число новых оснований вошло около полусотни составов УК. Это дает возможность устранять опасных конкурентов, осуждая их по сфабрикованным обвинениям на условные сроки

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Первые после принятия поправок в Конституцию выборы пройдут при худшем законодательном регулировании избирательного процесса за последние 25 лет. Такой вывод делает общественное движение "Голос" в своем докладе, посвященном правовым особенностям выборов 13 сентября. По данным, которые приводят "Открытые медиа", власть манипулирует условиями проведения выборов в интересах конкретных кандидатов и партий.

После июльского голосования по поправкам в Конституцию стало ясно, что власти окончательно отказались от попыток повысить уровень доверия к ним: последние изменения федерального законодательства направлены на ограничение избирательных прав граждан и снижение возможности общественного контроля на выборах.

Накануне старта избирательной кампании был существенно расширен перечень оснований для лишения граждан права участвовать в выборах. В число новых оснований вошло около полусотни составов УК. Это дает возможность устранять опасных конкурентов, осуждая их по сфабрикованным обвинениям на условные сроки.

Прошлогодние массовые требования облегчить доступ кандидатов к участию в выборах через сбор подписей были проигнорированы, а новые правила еще сильнее ограничивают возможность регистрации независимых кандидатов. В частности, появилось требование о собственноручном проставлении фамилии, имени и отчества избирателя в подписных листах, а максимально допустимое число "бракованных" подписей избирателей снижено с 10% до 5%.

Это неизбежно приведет к увеличению доли отказов на тех региональных и муниципальных выборах, где предполагается конкуренция. Нормы, позволяющие собирать часть подписей посредством портала госуслуг, используются только в трех областях. В Челябинской области, где пройдут выборы в законодательное собрание, можно собирать таким образом до 50% от необходимого числа подписей, а в Чувашии и Пермском крае, где состоятся выборы губернаторов - не более 25%.

Под предлогом эпидемии коронавируса в законодательство были добавлены положения, снижающие уровень эффективного гражданского контроля за процедурами голосования и подсчетом голосов. Возможность дистанционного электронного голосования и многодневное досрочное голосование, в том числе вне помещения для голосования, может повлечь за собой массовые фальсификации и окончательно подорвет доверие граждан к итогам голосования, считают в движении.

Кроме того, выборы губернаторов продолжают восприниматься федеральным центром не как политический выбор избирателей, а как сугубо бюрократическая процедура замены высшего должностного лица региона. К моменту выборов федеральный центр сам заменил 10 из 20 руководителей, которые могли бы участвовать в выборах, на новых, временно исполняющих обязанности. При этом продолжается тренд на назначение губернаторами людей со стороны. А размер "муниципального фильтра", отсеивающего потенциальных оппозиционеров, не был снижен ни в одном регионе, несмотря на многолетнее обсуждение необходимости такого снижения. Минимальный фильтр на уровне 5% действует только в четырех регионах из 18, а в четырех регионах фильтр установлен на максимально возможном уровне - 10%.

В большинстве регионов последняя редакция закона, регулирующего выборы, принята менее чем за месяц до их назначения. Это позволяет власти манипулировать условиями проведения выборов в интересах конкретных кандидатов и партий и осложнять подготовку к выборам их оппонентам. Так, в пяти регионах буквально в последние месяцы перед началом кампании появилась возможность самовыдвижения для кандидатов в губернаторы, чем воспользовались нынешние временно исполняющие обязанности.

Сохраняется тенденция усиления мажоритарной компоненты на выборах всех уровней в ущерб голосованию за партийные списки. Так, мажоритарная избирательная система применяется в 31 из 38 избирательных кампаний в городах с числом избирателей более 50 тысяч. Кроме того, законодательные собрания навязывают партиям на региональных и муниципальных выборах разбиение списков на большое число территориальных групп, жестко привязанных к одномандатным округам, что приводит к искажению территориального представительства.

Предельные размеры расходования средств избирательных фондов устанавливаются в региональных законах произвольно. В результате этот параметр может различаться между регионами и городами в десятки раз. Так, на выборах в региональные парламенты предельный размер расходования для партий в пересчете на одного избирателя варьируется от 16,3 руб. в Белгородской области до 287 руб. в Калужской области, а средний предельный размер для кандидата по мажоритарному округу в пересчете на одного избирателя - от 30,5 руб. в Белгородской области до 583 руб. в Магаданской области. Подобное занижение предельных размеров расходования средств избирательных фондов способствует теневому финансированию избирательных кампаний.

Политологи полагают, что манипуляции избирательным законодательством можно было наблюдать на протяжении всех последних лет, однако на фоне резкого роста протестных настроений в регионах, катализатором которого стали протесты в Хабаровске, власти поняли, что не способны выиграть выборы без подобных изменений в законодательстве. Теоретически это позволяет сохранить контроль за пространством легальной политики, но фактически приведет к новому росту антисистемных настроений, о которых политологи говорили еще в начале июня. Тем временем члены некоторых избиркомов в регионах уже заявили о возможности выхода из комиссий: по их словам, увеличение числа дней для голосования приведет к пропорциональному увеличению объема работ, тогда как оплата труда останется прежней.