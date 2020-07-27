Симоновский районный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова по закону об "иностранных агентах". Об этом "Медиазоне" сообщили в пресс-службе суда.

Ивану Жданову вменяли часть 2 статьи 19.34 КоАП из-за отсутствия маркировки "иностранного агента" в Youtube-канале "Навальный LIVE". Директор фонда указывал на то, что канал "не имеет никакого юридического отношения" к ФБК, передает "МБХ медиа".

В начале июля Жданова оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки в блоге ФБК в Instagram.

Фонд признали "иностранным агентом" 9 октября 2019 года из-за "попыток влияния на органы госвласти", а также иностранное финансирование. Поводом для этого стало поступление пожертвований в размере 140 тысяч рублей из Испании и США, отчитывался Минюст. Жданов назвал это провокацией. В частности, владелец испанской фирмы Роберто Фабио Монда Карденас не смог объяснить, как и зачем он пожертвовал деньги оппозиционерам. Он даже не смог выговорить название организации, которой отправил крупную сумму денег. Американским спонсором ФБК оказался гражданин России Юрий Маслихов - он живет во Флориде и владеет бизнесом по производству дверей.

Фонд вернул деньги отправителям, но Минюст отказался исключать организацию из реестра "иностранных агентов".