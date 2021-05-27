Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что казанская школа, где выпускник застрелил девять человек, не охранялась из-за нежелания родителей учеников платить за охрану

Следственный комитет Российской Федерации Казань, 11 мая 2021 года

НАК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что казанская школа, где выпускник застрелил девять человек, не охранялась из-за нежелания родителей учеников платить за охрану.

"Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" - "Родители были против". - "Почему?" Молчит. А я-то знаю, почему - родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал", - сказал Бастрыкин в ходе военно-научной конференции в Москве. Его слова приводит "Коммерсант"со ссылкой на РИА "Новости", где слова Бастрыкина приведены в сокращении.

Глава СКР добавил, что после аналогичной трагедии в Керчи местные власти "тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали преступлениям подобного рода".

"Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю - 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнено - вот результат", - отметил он. О недостаточности мер, принятых после инцидента в Керчи, говорил и президент РФ Владимир Путин.

Утром 11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N175, где подорвал самодельное взрывное устройство и открыл огонь из полуавтоматического ружья. В итоге погибли семь учеников восьмого "А" класса (три девочки и четыре мальчика), а также 25-летняя преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя Венера Айзатова, преподававшая в начальной школе.

За несколько дней до нападения стрелок якобы завел телеграм-канал "Бог", где объявил себя богом и написал, что "сегодня убьет огромное количество биомусора". 26 апреля Галявиев был отчислен из колледжа за академические задолженности, а спустя два дня получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья, которое приобрел на законных основаниях.

После стрельбы в казанской гимназии в больницу были доставлены 20 детей и трое взрослых. Сообщалось, что у восьми детей есть пулевые ранения. Пять детей с тяжелыми травмами были доставлены спецбортом в Москву для продолжения лечения в федеральных клиниках.