Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что казанская школа, где выпускник застрелил девять человек, не охранялась из-за нежелания родителей учеников платить за охрану.
"Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" - "Родители были против". - "Почему?" Молчит. А я-то знаю, почему - родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал", - сказал Бастрыкин в ходе военно-научной конференции в Москве. Его слова приводит "Коммерсант"со ссылкой на РИА "Новости", где слова Бастрыкина приведены в сокращении.
Глава СКР добавил, что после аналогичной трагедии в Керчи местные власти "тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали преступлениям подобного рода".
"Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю - 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнено - вот результат", - отметил он. О недостаточности мер, принятых после инцидента в Керчи, говорил и президент РФ Владимир Путин.
Утром 11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N175, где подорвал самодельное взрывное устройство и открыл огонь из полуавтоматического ружья. В итоге погибли семь учеников восьмого "А" класса (три девочки и четыре мальчика), а также 25-летняя преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя Венера Айзатова, преподававшая в начальной школе.
За несколько дней до нападения стрелок якобы завел телеграм-канал "Бог", где объявил себя богом и написал, что "сегодня убьет огромное количество биомусора". 26 апреля Галявиев был отчислен из колледжа за академические задолженности, а спустя два дня получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья, которое приобрел на законных основаниях.
После стрельбы в казанской гимназии в больницу были доставлены 20 детей и трое взрослых. Сообщалось, что у восьми детей есть пулевые ранения. Пять детей с тяжелыми травмами были доставлены спецбортом в Москву для продолжения лечения в федеральных клиниках.