Элина Сушкевич

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг отменил отменил вынесенный почти полгода назад оправдательный приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца, сообщает РИА "Новости".

Решение апелляционной инстанции, по словам представителей защиты, мотивировано давлением на присяжных со стороны общественности и СМИ.

Для медицинского сообщества отмена оправдательного вердикта стала "шоком", говорят в Российском обществе неонатологов. Коллеги обвиняемых уверены, что для прокуратуры "важен показательный процесс наказания врача". Решение будет обжаловано в Верховном суде.

Напомним, в декабре 2020 года Калининградский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал и.о. главврача роддома N4 Калининграда Елену Белую и анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элину Сушкевич.

Недоношенный ребенок, в убийстве которого подозревают Сушкевич, родился в ноябре 2018 года в роддоме номер 4 Калининградской области. Сушкевич была в бригаде неонатологов, которых вызвали в роддом из перинатального центра, чтобы спасти ребенка, но им это не удалось.

Сначала СК подозревал, что ребенок умер из-за халатности и.о. главного врача роддома Елены Белой. По мнению следователей, врач потребовала прекратить оказание реанимационной помощи новорожденному и попыталась скрыть его смерть, указав, что он погиб в утробе матери. За это ей вменялось превышение должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК).

Сами врачи категорически отрицали обвинение, их поддержали коллеги по всей стране.