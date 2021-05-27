У бывшего губернатора Хабаровского края Фургала появился постковидный синдром

АГН "Москва" / Кирилл Зыков

У бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, находящегося в московском СИЗО "Лефортово", появился постковидный синдром, рассказал в прямом эфире в Instagram секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По его словам, Фургал страдает одышкой после ходьбы, а во время нахождения в больнице похудел на 4 кг.

Мельников отметил, что после того, как экс-губернатора госпитализировали в больницу СИЗО "Матросская тишина" в связи с коронавирусом, о его состоянии было известно со слов врачей, но в реальности все оказалось "намного хуже". Температура у Фургала доходила до 39, ему приходилось пользоваться кислородной маской. У него также подтвердилась пневмония.

"Он уже полтора месяца в таком состоянии и это, конечно, печально, потому что это отразится на организме, бесспорно", - сказал Мельников. Он отметил, что в "Матросской тишине" Фургалу не было доступно ФСИН-письмо, из-за чего тот не мог оперативно получить необходимые дополнительные лекарства. Экс-губернатор также рассказал, что его три-четыре недели лечили антибиотиками.

По словам Мельникова, он ожидает, что в начале июня Фургала отправят на медицинское обследование и КТ. Член ОНК добавил, что условия содержания экс-губернатора остались прежними: ему не дают свиданий, не доставляют почту и не предоставляют приватности с адвокатом, на встречах присутствует следователь. Семь дней в неделю, без выходных, Фургал знакомится со своим уголовным делом.

В середине мая адвокаты Фургала сообщили, что у него резко ухудшилось здоровье после перенесенной коронавирусной инфекции, и потребовали срочно его госпитализировать. На этой неделе адвокат Михаил Карапетян рассказал, что медики СИЗО "Лефортово", куда Фургал вернулся после выписки из больницы "Матросской тишины", запретили экс-губернатору участвовать в судебных процессах, в том числе по видео-конференц-связи, по состоянию здоровья. При этом еще в конце прошлого года Фургал просил сделать ему и другим заключенным прививку от коронавируса.