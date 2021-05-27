"Открытая Россия" объявила о своей ликвидации

Федеральный совет общероссийской общественной организации "Открытая Россия" принял решение полностью прекратить ее деятельность. Отделения "Открытой России" в регионах закрываются, из организации исключены все ее члены. Также будут отозваны иски к Минюсту, связанные с отказом в регистрации организации.

"Мы делаем это во избежание уголовного преследования. Скоро выборы, и власть готова на всё, чтобы не допустить независимых политиков. Госдума принимает закон, по которому сторонников "Открытки" могут посадить на шесть лет просто за убеждения. Нам не нужны новые уголовные дела против наших сторонников", - объяснил в Telegram-канале исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

В решении федерального совета "Открытой России" говорится, что в стране фактически запрещены не только митинги, пикеты, шествия, но и такие публичные мероприятия, как конференции, форумы, круглые столы, если их организуют оппозиционные политики и общественные деятели. Кроме того, за последние месяцы были приняты и вступили в силу федеральные законы, направленные на преследование активистов. На рассмотрении Госдумы находится еще ряд мер, усиливающих ответственность за оппозиционную деятельность.

"В числе прочего усиливается ответственность за деятельность так называемых "нежелательных организаций"", - отмечается в документе. Совет подчеркнул, что "Открытая Россия" является "российской общественной организацией, не имеющей статуса юридического лица, созданной российскими гражданами и действующей исключительно на территории Российской Федерации", однако ее членов привлекают к ответственности "именно за сотрудничество с "нежелательной организацией"".

"Кремль бросил все силы на зачистку политического поля. Любые неподконтрольные администрации президента структуры выжигают напалмом", - говорится в Telegram-канал "Открытки".

18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете гражданам России и российским юрлицам в любой стране мира участвовать в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными.

Один из соавторов документа, председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев ("Единая Россия") заявил, что в поле зрения авторов законопроекта 10 зарубежных "центров подготовки" и более 40 российских граждан, которые получают финансирование на "подрывную деятельность".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что комиссия по вмешательству в дела России установила факты участия россиян "в зарубежных тренингах по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств".

Законопроект ускоряет привлечение к уголовной ответственности: руководителям таких структур может грозить до 6 лет лишения свободы, а россияне, которые участвовали в деятельности таких НПО, будут сначала привлекаться к административной, а потом уже к уголовной ответственности. Им может грозить до 4 лет лишения свободы.