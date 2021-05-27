Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не извинялся перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за то, что обсуждал ситуацию в республике с американским лидером Джо Байденом. По его словам, Путин только проинформировал об этом разговоре белорусского коллегу.

"Вы знаете, как правило, обсуждение третьих стран и лидеров третьих стран без какого-то информирования этих лидеров - это то, что не совсем принято в международной практике. Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственное извинение, но это фигура речи, действительно. Президент Путин все-таки весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась", - сказал Дмитрий Песков. Его цитирует "Коммерсант".

При этом он не стал приводить конкретных цитат из разговора Путина и Лукашенко, отмечает ТАСС. "Нет, цитат нет. Вы знаете, что это касается двусторонних контактов президента один на один, мы никогда не приводим какие-то дословные выдержки", - пояснил Песков.

Он добавил, что соответствующую ремарку в разговоре с Лукашенко Путин сделал по собственной инициативе. "Он делает это постоянно, [информирует] своего белорусского коллегу об имевших место контактах, - отметил Песков. - Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность".

В среду Александр Лукашенко рассказал, что Путин извинился перед ним за то, что без его согласия обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом США Джо Байденом. "В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал". Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть будет знать, где она расположена", - заявил тогда Лукашенко.

Белорусский президент также обвинил американского коллегу в "невладении ситуацией" в Белоруссии. Лукашенко указал, что лидеры России и США намерены на ближайшей встрече обсудить Украину и Белоруссию. Но, по его мнению, делать это лучше в Минске.

"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. - Прим. NEWSru.com) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - добавил Лукашенко.

По его утверждению, всему миру понятно, что против Белоруссии развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война. "Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", - предупредил Лукашенко.