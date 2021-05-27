Мэр Москвы предложил создавать в ресторанах особые зоны для вакцинированных посетителей, бизнес против

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Фото В. Новикова

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы продвигать вакцинацию от коронавируса среди своих сотрудников, в том числе создавая в ресторанах отдельные зоны для клиентов, привившихся от коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

"Я вас всех прошу: вы сами, у вас есть люди, которые приходят к вам на работу, которые находятся в вашем доступе, пожалуйста, попросите их привиться. Мы провели самые крупные за всю историю России и СССР испытания вакцины <...> Ни одна вакцина, ни одно лекарство не проходило такой контроль, 1,5 млн [человек] в Москве уже привились. Ни одного случая тяжелых последствий. Эффективность очень высокая, из них заболело незначительно - несколько сотен человек из 1,5 миллиона", - сказал Собянин, обращаясь к предпринимателям в ходе встречи в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ. При этом он отметил, что от этого зависит состояние бизнеса.

Один из бизнесменов рассказал, что прорабатывает возможность выдавать премии привитым сотрудникам. "Делайте зону, свободную от ковида, у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", - добавил мэр. Он отметил, что, когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита. "Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", - сказал Собянин.

В ходе встречи предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, проводя профилактику и предупреждение, и только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами. Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию антиковидных мер, что мэр назвал "очень хорошей идеей".

Рестораторы раскритиковали идею Собянина относительно "зон, свободных от ковида". Как пишет "Коммерсант", в заведениях с небольшой площадью и единственным залом такое "деление" почти невозможно, и участники зон все равно будут пересекаться между собой. К тому же большинство ресторанов не обладают двумя изолированными помещениями в составе своей площади.

Кроме того, в случае подобного "деления" возникнет вопрос проверки сертификатов вакцинации: часть граждан получила их в бумажном виде, часть - в виде QR-кода, а сама инициатива с паспортами вакцинации неизбежно оживит рынок продажи поддельных документов. Сами же сотрудники ресторанов едва ли смогут контролировать рассадку привитых и непривитых горожан.

По мнению бизнеса, таким образом власти пытаются стимулировать вакцинацию, однако посетителей подобные условия отпугнут. "Приходит компания, и вот в этой компании кто-то вакцинировался, кто-то не вакцинировался. Мы говорим: "Вы знаете, вы будете сидеть порознь". У вас день рождения, и вы хотите видеть каких-то друзей, но вам придется сидеть по разным углам. Если вы это скажете людям, они скажут: "Тогда мы пойдем в другой ресторан, где нам это не скажут, или вообще останемся дома". То есть мы теряем гостей, и, соответственно, и так небольшую выручку уменьшаем", - пояснил совладелец ресторана "Мари Vanna" Андрей Федорин.

По мнению бизнеса, поощрять вакцинацию стоит экономическими мерами, подобными раздаче купонов пенсионерам. В их числе могут быть скидки и акции для привитых или лотереи по паспортам вакцинации.

21 мая Сергей Собянин заявил, что жители Москвы не хотят прививаться от коронавируса. По его словам, процент привитых в столице меньше, чем в любом европейском городе - 1 миллион 300 тысяч человек из 12 миллионов жителей, хотя Москва первой в мире объявила о начале массовой вакцинации.

"Мало того, что мы в поликлиниках прививаем, в торговых центрах, в парках прививаем, сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам для того, чтобы они на эту тысячу пойти могли отовариться в магазинах. Лишь бы только привились. Никого нет", - сказал мэр, подчеркнув, что москвичи могут либо привиться, либо заболеть, "третьего варианта практически нет". Он призвал "пожалеть себя самим" и подчеркнул множество возможностей, которые Москва предоставляет для прививания.

До этого СМИ сообщили, что в последние месяцы темпы вакцинации москвичей от коронавируса не только не выросли, но и значительно снизились. В департаменте здравоохранения Москвы пояснили, что в среднем в Москве вакцинируется 8-10 тысяч человек в сутки начиная с начала марта. По другим данным, к 20 мая численность ежедневно вакцинированных значительно упала, и для того, чтобы привить 60% населения к осени, как того требует в том числе президент РФ Владимир Путин, нужно увеличить численность вакцинируемых на порядок - до 60 тысяч в день и более.