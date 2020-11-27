В российских регионах появится единый телефонный номер 122, по которому граждане смогут без лишнего ожидания связаться в врачами в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении вице-премьера Дмитрия Чернышенко, которое цитирует РБК

Необходимость такого нововведения связана с проблемами при попытке дозвониться в медицинские учреждения и колл-центры. В ходе мониторинга выяснилось, что в некоторых регионах для вызова врача или скорой помощи на дом, получения консультации по COVID-19 дозваниваться приходилось от одной минуты до 20 и более. Опыт при этом показал, что лучше всего ситуация обстояла там, где существует единый колл-центр с использованием чат-бота и эффективной маршрутизацией звонков (Иркутская, Омская и Томская области и Алтайский край).

По словам Чернышенко, единый номер 122, который вводится в различных регионах, позволит организовать оперативную маршрутизацию звонков по коронавирусу - в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. В дальнейшем по нему можно будет не только вызвать бригаду скорой или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист и доставку рецептурных препаратов.

Пока речь идет о том, что до 1 декабря во всех субъектах по поручению президента Владимира Путина должны быть назначены руководители цифровой трансформации, которые будут решать вопросы функционирования колл-центров. По словам Чернышенко, сейчас к этой работе подключились 27 регионов. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уже позвонил по номеру 122 и выяснил, что он работает. В Москве же этот номер пока что оказался "несуществующим".

Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, столичные власти намерены усилить амбулаторное звено системы здравоохранения в условиях коронавируса. Так, в колл-центры поликлиник переведут 300 сотрудников МФЦ. При этом ситуация с распространением коронавируса остается весьма напряженной.

"Сегодня мы зафиксировали так называемый антирекорд вновь выявленных случаев заболевших. Также всю последнюю неделю мы видим рост госпитализаций, в среднем мы госпитализируем от 1,5 тыс. до 1,7 тыс. в сутки", - отметила Ракова (цитата по ТАСС). За последние сутки в столице выявлено 7918 случаев заболевания, 77 человек умерли. Всего в столице выявлено 585 095 случаев заболевания, 8680 человек умерли.