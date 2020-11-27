Россия обновила рекорды по числу заболевших коронавирусом и вылечившихся от него

АГН Москва / Софья Сандурская Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 26 682, это максимум за всю пандемию

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Фото М. Мишина

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 543, это максимум с начала пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 2 215 533, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 26 682, это максимум за всю пандемию. Всего уже выздоровели 1 712 174 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 77,3% от общего числа заразившихся. Продолжает лечение 464 801 человек. Число летальных исходов возросло на 496 против 524 днем ранее. Всего от инфекции умерли 38 558 пациентов.

Из больниц за сутки выписано 25 073 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 685 492. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО, Республике Дагестан, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл (по 0,7%).

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 7918 (77)

Санкт-Петербург - 3687 (63)

Московская область - 1058 (23)

Нижегородская область - 459 (14)

Свердловская область - 399 (9)

Республика Карелия - 388 (2)

Архангельская область - 361 (2)

Хабаровский край - 337 (1)

Красноярский край - 336 (24)

Воронежская область - 325 (13)

Ростовская область - 317 (21)

Пермский край - 298 (12)

Республика Коми - 283 (2)

Иркутская область - 275 (13)

Мурманская область - 275 (8)

Республика Бурятия - 265 (10)

Забайкальский край - 263 (7)

Вологодская область - 261 (7)

Челябинская область - 252 (9)

Саратовская область - 252 (4)

Ульяновская область - 248 (8)

Самарская область - 245 (4)

Волгоградская область - 242 (3)

Омская область - 240 (13)

Кировская область - 238 (1)

Приморский край - 233 (2)

Алтайский край - 225 (11)

Ставропольский край - 225 (6)

Республика Крым - 218 (7)

Республика Саха (Якутия) - 217 (7)

Ханты-Мансийский автономный округ - 211 (5)

Ленинградская область - 207

Тверская область - 204 (3)

Новгородская область - 200

Ямало-Ненецкий автономный округ - 199 (4)

Томская область - 198

Калининградская область - 190 (2)

Оренбургская область - 185 (6)

Республика Хакасия - 183 (6)

Ярославская область - 183

Новосибирская область - 181 (7)

Псковская область - 180

Кемеровская область - 175 (5)

Краснодарский край - 174 (6)

Удмуртская Республика - 169 (2)

Тюменская область - 169

Белгородская область - 164

Пензенская область - 160 (2)

Ивановская область - 158 (5)

Тульская область - 157 (2)

Курская область - 156 (4)

Амурская область - 156

Астраханская область - 151 (3)

Орловская область - 144 (3)

Брянская область - 141 (3)

Калужская область - 140 (3)

Республика Алтай - 140

Костромская область - 138 (2)

Республика Башкортостан - 137

Сахалинская область - 134

Владимирская область - 131 (3)

Смоленская область - 128 (1)

Республика Чувашия - 126 (6)

Липецкая область - 124 (6)

Тамбовская область - 122

Рязанская область - 121 (2)

Курганская область - 107

Республика Дагестан - 105 (9)

Республика Тыва - 104

Чеченская Республика - 101

Республика Калмыкия - 94 (5)

Кабардино-Балкарская Республика - 92 (2)

Республика Мордовия - 88 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 88

Республика Адыгея - 83

Республика Татарстан - 83

Республика Северная Осетия-Алания - 78

Республика Ингушетия - 77 (1)

Камчатский край - 73

Севастополь - 58 (2)

Республика Марий Эл - 53 (2)

Магаданская область - 42

Еврейская автономная область - 29

Чукотский автономный округ - 8

Ненецкий автономный округ - 4

