235-й Гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам условно бывшего майора ФСБ Сергея Ренкаса за кражу девяти дагестанских ковров ручной работы стоимостью в 6,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ренкаса и его коллегу Виктора Ковтонюка признали виновными в мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Ковтонюк получил три года условно и штраф в 200 тысяч рублей, а майор - штраф в 300 тысяч рублей.

Как пишет "Коммерсант", в 2018 году Ренкас и Ковтонюк, работавшие в подразделении материально-технического обеспечения войсковой части ФСБ N55002, предложили общественной организации "Союз дагестанских ремесленников" изготовить ковры для приемной ФСБ. Председатель союза Расул Гаджиибрагимов согласился и показал им каталог продукции. Позднее он объяснял следователям, что сотрудники ФСБ пообещали оказать организации содействие в получении дотаций из республиканского бюджета за счет своих "обширных связей и возможностей".

Кроме этого, они заверили предпринимателя, что обеспечат не только контракт на поставку ковров для ФСБ, но и подыщут потенциальных заказчиков из числа депутатов Госдумы, высокопоставленных чекистов и чиновников, а также помогут организовать выставку продукции дагестанской региональной организации на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2018 года.

Каталог силовиков не устроил, и они попросили Гаджиибрагимова привезти ковры в Москву, чтобы показать начальству. Председатель доставил девять ковров шириной почти три метра и длиной четыре метра. Среди них были ковер "Русская красавица" за 750 тысяч рублей и "Шаги времени" стоимостью в 836 тысяч рублей, общая стоимость ковров составила 6,5 млн рублей.

Силовики пообещали после показа руководству заплатить за ковры либо вернуть их Гаджиибрагимову, но не сделали ни того, ни другого. После долгих и тщетных попыток разыскать Ренкаса и Ковтонюка предприниматель обратился в ВСУ СКР по Москве, а оттуда материалы были переданы в 51-й военный следственный отдел. Сотрудничать со следствием и давать показания майор и его подельник отказались, сославшись на 51-ю статью Конституции. Ренкас при этом заявил, что инициатива провернуть аферу с дагестанскими коврами якобы исходила от Виктора Ковтонюка.