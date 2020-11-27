"Единая Россия" намерена сохранить монополию на власть в новом составе Государственной думы, получив примерно столько же мест

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга Новые установки по подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году были озвучены на закрытой встрече чиновников администрации президента и руководства партии с пятьюдесятью депутатами Госдумы, которые, как планируется, должны остаться и в новом составе парламента

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

"Единая Россия" намерена сохранить монополию на власть в новом составе Государственной думы, получив примерно столько же мест. Еще месяц назад партия называла это "сложнореализуемым сценарием", так как ее поддерживают менее трети избирателей. Но теперь это стало установкой от администрации президента (АП). В Кремле считают, что единороссы должны таким образом продемонстрировать высокий уровень поддержки Владимира Путина и российской власти Вашингтону, да и всему миру.

Новые установки по подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году были озвучены на закрытой встрече чиновников администрации президента и руководства партии с пятьюдесятью депутатами Госдумы, которые, как планируется, должны остаться и в новом составе парламента. Цель партии власти - получить намного больше двух третей мест в Госдуме (то есть больше конституционного большинства) - сообщил единороссам глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. Его управление курирует все выборы в стране и Харичев считается одним из ближайших соратников куратора внутренней политики, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Об этом выступлении Харичева "Медузе" рассказал человек, знакомый с ходом встречи. Его информацию подтвердил источник, близкий к АП, и собеседник, близкий к руководству единороссов. Харичев, по словам всех этих источников, заявил, что именно такой результат партии власти на думских выборах хочет видеть президент Владимир Путин.

Между тем, даже по данным подконтрольного государству ВЦИОМ, рейтинг "Единой России" на 15 ноября составлял всего 31%. В районе 30% он колеблется уже два года - после того, как Госдума, исключительно благодаря "Единой России", одобрила повышение пенсионного возраста (в начале лета 2018 года рейтинг составлял около 48%).

Ранее сами единороссы считали в принципе "реалистичным" сценарий, при котором они получали две трети или чуть более мест в Госдуме. Утопичным они называли лишь повторение результатов последних выборов в Госдуму - в 2016 году ЕР получила 343 кресла в парламенте или 76% мест. Такая оглушительная победа казалась им уже невозможной "в силу ряда объективных причин, имеющих негативное влияние на политическую повестку в целом".

По округам единоросы и раньше намеревались получить как минимум 200 мест, и эти установки остались. Поэтому для сохранения нынешней позиции в парламенте им надо провести по партийным спискам (а по ним формируется половина состава парламента) больше 140 депутатов. Для этого партия должна получить на голосовании по спискам более 62% голосов - а это вдвое превышает нынешний рейтинг "Единой России".

По словам источника "Медузы", близкого к АП, вслед за Харичевым перед партийным активом выступил глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин и объяснил, почему Кремлю нужен такой высокий результат. "Американцы планируют вмешиваться в наши выборы, они ведут пропаганду среди молодежи, в регионах идут обучающие семинары как наблюдать, как дискредитировать власть, как бороться с ее кандидатами, - говорил Ярин в пересказе источника. - В общем, всем надо сплотиться и показать единство перед лицом врага - [что] народ поддерживает президента и его партию".

Два близких АП источника "Медузы" полагают, что концепция выборов в Госдуму могла измениться после выборов в США, на которых победил не Дональд Трамп (его победа считалась в Кремле предпочтительной), а демократ Джо Байден, считающийся враждебным российским властям.

Один из собеседников "Медузы" знает, что итоги выборов в США обсуждались на отдельном заседании российского Совета безопасности. Он предполагает, что в трактовке силовиков ответом на эти итоги должно быть ужесточение внутренней политики. Именно позицию силовиков мог транслировать партийцам Андрей Ярин, который считается близким к силовому блоку, предполагает другой близкий к АП собеседник.

Отдельное внимание при подготовке к парламентским выборам Кремль уделяет борьбе с проектом "Умное голосование" оппозиционера Алексея Навального. Напомним, проект предусматривает аккумуляцию протестных голосов и поддержку любого кандидата, не связанного с "Единой Россией" и имеющего наибольшие шансы на победу.

На борьбу с этой системой теперь ориентируется АП, говорит один из источников "Медузы". Глава внутриполитического блока АП Сергей Кириенко понимает, что проект Навального имеет ограниченное влияние на результаты голосования, но опасения по этому поводу идут от президента Владимира Путина, рассказал один из собеседников "Медузы". "Силовики "продали" Путину идею, что "умное голосование" - один из инструментов западного влияния, которое может серьезно навредить выборам, и поэтому с ним надо бороться. Сергей Владиленович [Кириенко] исполняет [поручение]", - объяснил он.

Ранее источник в самой ЕР говорил, что свои позиции в одномандатных округах партия власти рассчитывает сохранить, выдвигая там определенный типаж кандидатов. Это должны быть специалисты "в социально значимой сфере или социально одобряемой сфере деятельности", которые, к тому же умеют общаться с людьми: "слышать их, уметь выхватывать проблему".

А для борьбы с "Умным голосованием" в Москве попробовали прибегнуть к троллингу в соцсетях с помощью нанятых политтехнологов. "Там идет критика избранных при поддержке УГ депутатов: "выбрали не тех - фриков, коммунистов - и это в либеральном-то городе", - так описывал "Медузе" тактику этой борьбы близкий к федеральному правительству источник.

В АП рассчитывают, что победе единороссов поможет трехдневное голосование. По выражению одного из собеседников "Медузы", оно позволяет "моделировать практически любые результаты выборов". "Расчетный KPI по явке - 60% избирателей, примерно столько же должна получить ЕР по спискам. Три дня дают возможность плавно получать нужные показатели, корректировать их", - объясняет он.

В наиболее проблемных регионах - крупных городах-миллионниках (включая Москву) и территориях с низким рейтингом ЕР будет активно применяться электронное голосование. Оно помогает эффективнее привлекать к выборам бюджетников. При таких плановых показателях для единороссов новые прокремлевские партийные проекты ("За правду", "Новые люди", Партия прямой демократии) и другие непарламентские партии, по мысли внутриполитического блока АП, теряют шансы попасть в парламент.

"Каждая партия теперь должна работать в своей нише, например, "Новые люди" в нише молодых людей с 18 до 30 лет, "За правду" - только с ультрапатриотическим электоратом. Если партия вылезает за пределы ниши, ее накажут, вплоть до снятия с выборов. В пределах ниши преодолеть нужный предел нереально - например, молодые люди все равно голосуют за разные политические силы, в том числе и за коммунистов", - говорит близкий к АП собеседник.

Партия власти планирует усилиться и за счет губернаторов, вступивших в ее ряды и возглавивших отделения партии (сейчас таких глав регионов уже 24). "Это признание ставки на административный ресурс - губернатор будет стараться выполнить задачу, которую поставил президент, всеми силами. Понятно, что "чеченских" процентов в проблемных регионах требовать не будут, но хороший результат все равно надо будет показать", - говорит близкий к АП источник.

Именно с выборами в Госдуму собеседники "Медузы" также связывают новые законопроекты о кандидатах-иностранных агентах, возможной блокировке соцсетей за "дискриминацию российских граждан", ужесточению митингового законодательства и просветительской деятельности только с одобрения чиновников. "Если начнутся протесты, их могут применить, пока это мина замедленного действия. Силовики активно внушают президенту, что Запад вмешивается в наши выборы, поэтому эта кампания - почти война, это даже не внутренняя политика - внешняя", - рассуждает один из единороссов.

А чтобы предупредить недовольство возможными фальсификациями, официальные СМИ активно освещают голосование в Америке и оспаривание его результатов Трампом. "На фоне почтового голосования и якобы голосования мертвых избирателей наши выборы действительно выглядят верхом чистоты со всеми пеньками и электроникой", - уверяет с усмешкой работающий с АП политтехнолог.

Сразу несколько собеседников "Медузы" охарактеризовали новую стратегию Кремля и "Единой России" на выборах в Госдуму в одинаковых словах: "Партия теперь у нас одна".

Кремль не даст оппозиции воспользоваться "Госуслугами"

В четверг источники РБК сообщили, что в Кремле отказались распространять практику сбора подписей для выдвижения кандидатов через портал "Госуслуг" на выборы в Госдуму в 2021 году. В условиях сокращения лимита на брак в подписях введение электронного сбора выглядело как некое послабление для оппозиции.

Собирать через "Госуслуги" до 50% необходимых для выдвижения кандидатов подписей на региональных выборах разрешили весной 2020 года. Но введение такого сбора подписей оставили на усмотрение властей регионов. Воспользовались этим правом на последних выборах только три региона - Пермский край, Челябинская область и Чувашия. Ни одна из подписей, собранных в электронном виде, не была признана недействительной, говорила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Также весной лимит брака в собранных подписях был снижен с 10% до 5%. И при лимите 10% кандидатам от несистемной оппозиции постоянно отказывали в допуске на выборы, так как комиссии заявляли о превышении порога брака. Политики, не допущенные до выборов в Мосгордуму в 2019 году, называли отказы незаконными и политически мотивированными.

От сбора подписей на выборах в Госдуму освобождены парламентские партии и те, которые имеют фракцию хотя бы в одном региональном заксобрании. Одна из причин отказа Кремля от электронного сбора подписей - признать собранные через портал подписи недействительными практически невозможно в отличие от традиционной процедуры сбора, сказал РБК один из близких к Кремлю источников. По его словам, "Госуслуги" облегчили бы для оппозиции сбор подписей, не допустить ее к выборам стало бы сложнее, что невыгодно власти. Речь идет о сторонниках Алексея Навального, которые могут пойти на выборы самовыдвиженцами, нелояльных региональным властям кандидатах на местах, уточнил он.

"Конечно, это была хоть и призрачная, но надежда для самовыдвиженцев в Госдуму и региональные парламенты. В условиях снижения "брака" до 5% и необходимости собственноручного внесения фамилии подписантом зарегистрироваться по подписям без "Госуслуг" нереально", - сказала "МБХ медиа" председатель общественной организации "Открытая Россия" Анастасия Буракова.

Политолог Аббас Галлямов тоже считает, что электронные подписи помогли бы оппозиции. "Разрешение собирать подписи через "Госуслуги" стало бы подарком оппозиции. Там ведь все подписанты были бы верифицированы и зарубить оппозиционных кандидатов, объявив их подписи недостоверными, не получилось бы. Вот Кремль эту идею и пытается похоронить. Недопуск оппозиционеров до выборов - это для него последний рубеж обороны. Он тут костьми ляжет", - пояснил он.

Политолог Александр Кынев отметил, что даже в случае согласия предполагалось, что собрать будет можно через "Госуслуги" не более половины подписей, а остальные будут бумажные. "Это говорит о том, что страхи настолько велики, что даже вот такие половинчатые, очень слабо повышающие шансы (оппозиции) механизмы они боятся вводить", - добавил он.