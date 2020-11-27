Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что 60 296 студентам федеральных медвузов, которых привлекли к работе с COVID-пациентами в больницах, получат в ноябре и декабре по 10 тыс. рублей, передает "Интерфакс".

Речь идет о студентах, которые сейчас работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены на практику, уточнила она.

Кроме того, 5382 студентов средних специальных учебных заведений, привлеченных для работы в поликлиниках и больницах, получат по 7000 рублей, добавила Голикова. Эти деньги уже перечислены регионам в рамках 10 млрд рублей, которые могут тратиться на борьбу с пандемией, сказала вице-премьер.

Напомним, студентов медицинских вузов Москвы стали приглашать на работу в городских больницах из-за роста числа зараженных коронавирусом. Весной аспиранты медицинских вузов уже привлекались к борьбе с COVID-19 по поручению главы государства. В октябре Голикова предложила привлекать студентов и преподавателей медицинских работников не только помогать в борьбе с COVID-19, но и работать в первичном звене.

18 ноября президент Владимир Путин предложил выплатить студентам медицинских вузов, ординаторам, аспирантам, не трудоустроенным в поликлиниках и больницах, по 10 тыс. руб. в месяц, а студентам медицинских училищ - по 7 тыс. руб.