Адвокат скончавшегося в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного как "Тесак", направил в суд жалобу на повторный отказ следственных органов в возбуждении уголовного дела по факту его смерти, передает "Интерфакс" .

"Мы 16 ноября дозвонились до руководителя следственного отдела, он сказал, что опять вынесли отказной, что нас ознакомят. До сих пор мы копию не видели. Направили в Центральный районный суд Челябинска жалобу, в которой "вслепую" оспариваем отказ, поскольку до сих пор не ознакомились ни с доказательствами, ни с опросами, ни с экспертизами", - сообщил агентству адвокат Алексей Михальчик.

Юрист уточнил, что представители Марцинкевича требуют в жалобе признать отказ в возбуждении уголовного дела незаконным и ознакомить их с материалами постановления.

"У меня единственное предположение, что есть какая-то информация, видимо, которая прямо или косвенно свидетельствует о насильственных причинах смерти Марцинкевича. И они не хотят нас знакомить с этой информацией", - добавил адвокат.

Неоднократно судимый Марцинкевич был найден мертвым 16 сентября в челябинском СИЗО. Предположительно, он покончил с собой. Семья и соратники настаивают на криминальной версии смерти, ссылаясь на многочисленные повреждения на теле Марцинкевича, которые были обнаружены после его смерти.

Ранее руководитель регионального СУ СКР отменил ранее вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича. Было принято решение о проведении дополнительной проверки обстоятельств смерти.