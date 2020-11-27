Михаила Мишустин и Владимир Путин, январь 2020 года

Пресс-служба Президента России Примечательно, что число тех, кто не удовлетворён действиями Владимира Путина, возросло среди обозначивших свой финансовый статус как "едва хватает на еду" - 37% против 31% в начале года

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Общее неодобрение работы президента России Владимира Путина и главы правительства Михаила Мишустина с начала года выросло, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".

Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина не одобряют 39% опрошенных, правительства в целом - ровно половина респондентов. При этом работой Мишустина и его кабинета не довольны две трети из числа опрошенных "Левада-центром" предпринимателей.

"В случае с Мишустиным долгое время к нему не было конкретного отношения, многие затруднялись ответить. Сейчас же мы видим отражение неудовлетворённости определённых групп, но это не столько про самого Мишустина, сколько про государственную машину и её действия", - отметил замдиректора "Левада-центра" Денис Волков.

Исследование "Левада-центра" было проведено с 19 по 26 ноября. В нем участвовали свыше 1600 человек.

Общее неодобрение работы президента с начала года выросло с 31% до 34%. Деятельность премьер-министра не одобряют 39% респондентов, правительства - 50%.

Примечательно, что число тех, кто не удовлетворён действиями Владимира Путина, возросло среди обозначивших свой финансовый статус как "едва хватает на еду" - 37% против 31% в начале года. Среди других категорий, где растёт недовольство, граждане в возрасте от 18 до 40 лет и люди со средним специальным образованием.

Опрос также показал, что работой Путина не удовлетворены, в частности, 56%респондентов, указавших свой род занятий как "предприниматель". В январе такой же ответ дали 54% бизнесменов. Критику объясняют тем, что именно бизнесмены больше всего пострадали из-за коронавируса и отсутствия мер поддержки.

Максимальную симпатию к работе Путина проявляют россияне старше 55 лет, жители сёл и люди с уровнем образования ниже среднего.