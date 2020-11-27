В Волгограде в пятницу следователи задержали Ануш Мелконян и ее мужа Армана, которые причастны к убийству. Главным подозреваемым стал брат Ануш Арсен

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Ануш в пятницу "будет предъявлено обвинение по статье о подстрекательстве". А действия ее мужа квалифицируются как "покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору"

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области

В Волгограде в пятницу следователи задержали Ануш Мелконян и ее мужа Армана, которые причастны к убийству. Главным подозреваемым стал брат Ануш Арсен. Он прямо в здании Сбербанка избил кастетом риелтора Романа Гребенюка, который позднее скончался в больнице. Перед этим Гребенюк поссорился с Ануш в родительском чате, обсуждая вопросы, связанные с выполнением домашних заданий их детьми.

Супругов Мелконян подозревают в подстрекательстве и пособничестве умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, совершенному из хулиганских побуждений, повлекших по неосторожности смерть человека, пишет V1.ru.

О задержании Мелконян рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник. По ее словам, следователи будут настаивать на аресте мужчины. "Что касается его жены, то, принимая во внимание, что у женщины на иждивении находятся двое малолетних детей, одному из которых всего год, следователи будут ходатайствовать перед судом о запрете ей определенных действий", - добавила представитель СК РФ.

По словам Наталии Рудник, в Волгограде были допрошены все очевидцы и свидетели расследуемых событий, назначен и уже проведен ряд судебных экспертиз."Комплекс следственных действий позволил установить все обстоятельства совершенного преступления, а также всех лиц, причастных к гибели мужчины, разграничить роль и степень участия каждого", - пояснила она. Об этом же говорится на сайте областного управления СК РФ.

Ануш в пятницу "будет предъявлено обвинение по статье о подстрекательстве". А действия ее мужа квалифицируются как "покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору".

41-летний риелтор Роман Гребенюк был жестоко избит 23 октября прямо в Сбербанке на глазах у женщины-коллеги. В результате удара кастетом пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. Романа положили в реанимацию, а 1 ноября он скончался.

Через час после нападения полицейские задержали подозреваемого - 30-летнего Арсена Мелконяна. Он сразу признал вину. Поводом для расправы, по версии следствия, стало то, что Роман якобы оскорбил в интернет-чате сестру Арсена. Ранее подозреваемый уже был судим за мошенничество с подставными ДТП, но получил условный срок. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Конфликт начался с того, что отец шестиклассницы Роман Гребенюк предложил в родительском чате распределить домашние задания по русскому языку. Он сослался на то, что объем работы большой, а многие родители загружены и не успевают помочь детям подготовиться к школе. На это Ануш, с которой Роман был знаком несколько лет, так как их дети учатся вместе, ответила: "21 век на дворе - там тест 10 или 15 заданий, можно даже по дороге в школу решить".

"Вопрос надо решать, а не сопли жевать", - одернул Роман собеседницу. Он также выразил недоумение, почему дети "неделями не учатся", а потом "резко начинаются форс-мажоры".

После этого стороны только обменивались грубостями и выражали обоюдное презрение, забыв про учебный процесс. "Далее прошу не ввязывать меня в свой срач", - написал Роман.

В ходе диалога появились угрозы. "Ты что, бессмертный? Такое мне писать", - оставила сообщение Ануш.

В дальнейшем на связь с Романом вышел уже ее муж. "Эй ты, баба в штанах. <...> Где бы (ты) ни был, я тебя все равно найду. И вот заранее тебе скажу - ты можешь заранее уже взять больничный!" - говорится в голосовом сообщении Армана Мелконяна. В тот же день Роман Гребенюк был избит в помещении банка.

Следователи подтверждают, что именно Ануш подстрекала родственников к расправе. "Сначала женщина подговорила мужа отомстить обидчику. Днем 23 октября 2020 года он приехал к месту работы риелтора, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу, - сообщается в материалах уголовного дела. - Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча все же состоялась, но к тому моменту волгоградка уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары, её муж, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке".

В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. В ближайшее время обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами следствия, отметили в СК РФ.

Как сообщают в прокуратуре Волгоградской области, расследование уголовного дела об убийстве Романа Гребенюка взято под особый контроль.

Убийство в Волгограде вызвало большой резонанс. Оно стало темой обсуждения в эфире ток-шоу "Док-ток" на Первом канале, которое ведет Ксения Собчак.