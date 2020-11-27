Министерство экологии Московской области разрешило отлов медведя-шатуна, которого жители Мытищинского округа видели рядом с поселением Федоскино и в микрорайоне Луговая, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты отмечают, что появление медведя в Мытищах нетипично, поскольку его ареал обитания за последние 60-70 лет распространялся на Талдом, Дубну, Сергиев-Посад, Дмитров, Волоколамск, Шаховскую, иногда Шатуру.

"По всей видимости, хищник в силу каких-то причин - из-за климатических изменений или в силу болезни - не набрал достаточно веса для того, чтобы залечь в берлогу, а это значит, что животное нуждается в помощи", - предположили чиновники.

Медведя поймают при участии сотрудников областного Минсельхоза и Министерства экологии и затем перевезут подальше от населенных пунктов.

Министр экологии и природопользования области Андрей Разин через пресс-службу пообещал, что медведю постараются не причинить вреда или стресса. Он напомнил, что бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области.