Массовая вакцинация населения от коронавируса начнется в январе-феврале, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА "Новости".

"То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале", - сказал Мурашко.

"Вакцинация уже началась. Она идет. Сейчас идет полным ходом масштабирование производства. То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале. <...> Вакцинация, как любая медицинская помощь, проводится только при согласии пациента. Принцип добровольности обязателен", - уточнил он.

Министр добавил, что группы риска, куда входят медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, будут привиты в декабре, чтобы обеспечить устойчивость и бесперебойность работы всех служб.

По словам Мурашко, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек.

При этом Минздрав, по словам министра, делает все необходимое для завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. "Мы все для этого делаем", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что COVID-19 может завершиться в России уже в 2021 году.