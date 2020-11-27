Moscow-Live / Анастасия Зотова Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест совладелицы компании "ВИМ-Авиа" Светланы Мурсекаевой, обвиняемой в мошенничестве

Moscow-Live / Анастасия Зотова

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест совладелицы компании "ВИМ-Авиа" Светланы Мурсекаевой, обвиняемой в мошенничестве. Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская, Мурсекаевой заочно предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ее объявили в международный розыск.

Как считают следователи, "ВИМ-Авиа" под руководством совладельца авиакомпании Рашида Мурсекаева "представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды". Руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации.

"В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании составили более 2,5 млрд рублей", - заявили в СК.

Рашиду Мурсекаеву предъявлено заочное обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшее для контрагентов компании ущерб на сумму около 800 млн рублей (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Мурсекаев и его жена покинули Россию в 2017 году после того, как авиакомпания объявила о приостановке чартерных рейсов, а Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении топ-менеджмента компании по статье "Мошенничество". Задолженность перевозчика перед банками, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами, по данным Росавиации, составляет около 10 млрд рублей.