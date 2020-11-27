Учитель в Нальчике использовал травматический пистолет, чтобы отбиться от знакомых школьника

В Нальчикском лицее N2 учитель истории начал стрелять из травматического оружия, пытаясь защититься от напавших на него школьников. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По предварительным данным, между учителем и учеником 8 класса произошло "разногласие по учебному вопросу". Школьник позвал своих знакомых 36 и 26 лет "для разбирательства", после чего между местными жителями и учителям произошла потасовка. Во время нее педагог вышел на улицу, взял из машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. По данным МВД, никто не пострадал. Всех участников конфликта задержали.

Как уточняет Baza, ученик напал на учителя из-за плохих оценок, поскольку считал, что преподаватель истории намеренно занижает их. В результате подросток захотел разобраться с учителем, для чего позвал своих старших друзей.