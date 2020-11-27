В Нальчике учитель подрался с учениками и стал стрелять, чтобы отбиться, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу управлении СКР по Кабардино-Балкарской республике. В ходе потасовки, предшествовавшей стрельбе, педагогу сломали нос. Сейчас он находится в больнице.

Baza уточняет, что учащийся напал на учителя из-за плохих оценок, он считал, что преподаватель истории намеренно занижает их. В результате подросток захотел разобраться с учителем, для чего позвал своих старших друзей (по другой версии - дядей).

В ходе потасовки учитель достал травматический пистолет и начал палить в воздух, после чего молодые люди разбежались. "Но далеко уйти они не смогли - учитель вызвал полицию и напавших задержали", - пишет Baza.

Readovka уточняет, что инцидент произошел в лицее N 2, который в Нальчик считается престижным учебным заведением.

В ходе инцидента никто не пострадал, сейчас на месте работают следователи. Участник конфликта - сын бывшего директора лицея и учитель истории Заур-Бек Мальбаков устроился в школу всего полтора года назад.