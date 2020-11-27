74Katerina / DepositPhotos ФАС начала пересматривать предельные отпускные цены на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

74Katerina / DepositPhotos

Федеральная антимонопольная служба впервые существенно повысила стоимость двух онкопрепаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Предельная отпускная цена ломустина выросла в десять раз, азатиоприна - вдвое. Эти препараты стали дефицитными в том числе из-за отсутствия интереса фармкомпаний к поставкам по госконтрактам на фоне низких цен, пишет "Коммерсант".

ФАС начала пересматривать предельные отпускные цены на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Так, стоимость ломустина, применяемого в лечении рака, выросла почти в девять раз, до 37 тыс. руб. за упаковку, а стоимость азатиоприна, который назначают больным раком и ревматоидным артритом, - примерно вдвое, до 380 руб. за упаковку. В ФАС уточнили, что повысить цены позволяет постановление правительства от 31 октября 2020 года, которое предусматривает пересмотр цен на препараты в случае их нехватки на рынке.

Между тем, по данным источников, причиной дефицита ломустина стала низкая закупочная цена на гостендерах. По данным Headway Company, с начала года не состоялись 77% аукционов на поставку препарата. Его стоимость не менялась с 2010 года. А объемы азатиоприна на рынке оказались ограниченными еще и по причине проблем производителя. Средневзвешенная цена на лекарство с 2017 года находится на уровне 200 руб. за упаковку. В 2018 году правообладатель лекарства ОАО "Мосхимфармпрепараты" было признано банкротом, а в июне 2019 года в "Ростехе", в чье управление перешло ОАО, заявляли, что с кредиторами удалось договориться о мировом соглашении.

По словам экспертов, о необходимости пересчета стоимости препаратов из списка жизненно важных лекарств говорят уже давно, а утверждение особенностей регулирования предельных отпускных цен при возникновении рисков дефицита позволяет государству повысить стабильность лекарственного обеспечения. Однако практический эффект документа непредсказуем, поскольку полностью зависит от конкретных правоприменителей.

С онкопрепаратами в стране сложилась особенно критичная ситуация. В конце октября врачи жаловались на нехватку и плохое качество препаратов винкристина и аспарагиназы. Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву закупить 26 наименований дефицитных препаратов для онкобольных. Но ФАС отказала в изменении предельной отпускной цены для производителей винкристина, заявив, что не обнаружила дефицита препарата на рынке.

В итоге один из производителей - НМИЦ имени Блохина, пытавшийся повысить текущую стоимость препарата на 27%, до 160 руб. за 1 мл и до 320 руб. за 2 мл, отказался от его выпуска. А израильская Teva, просившая о двукратном увеличении цены на винкристин, отказалась от поставок лекарства в Россию. При этом эксперты отмечают, что заключение о дефектуре или рисках ее возникновения дает только Росздравнадзор, и у других госорганов нет полномочий опровергать это. К тому же постановление составлено таким образом, что не исключает и снижения текущей цены на те или иные лекарства, если ФАС при анализе цен обнаружит, что препараты стоят дешевле в других странах.